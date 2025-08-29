La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

MADRID, 29 Ago. (CHANCE) -

Los Reyes Felipe y Letizia han cerrado este viernes en Extremadura su 'gira' por las zonas de nuestro país más afectadas por los incendios que han arrasado con cientos de miles de hectáreas en las últimas semanas. Tras visitar el miércoles el Lago de Sanabria y Las Médulas de León -en Castilla León-, y el jueves diferentes localidades de la provincia de Ourense (Galicia) -como Verín, Cualedro y Monterrei)-, esta mañana se han desplazado hasta los pueblos de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, en Cáceres, para conocer de primera mano los daños sufridos por las llamas y mostrar su apoyo a los vecinos, transmitiendo además su agradecimiento a los equipos que han trabajado incansablemente en la exintición de los fuegos para proteger a la población.

Su primera parada ha sido la localidad de Rebollar, en el Valle del Jerte, donde han sido recibidos entre aplausos por decenas de curiosos, a los que se han acercado a saludar saltándose el protocolo, haciéndose selfies y dejando ver su faceta más cercana y cariñosa al escuchar el testimonio de los afectados por los incendios, mostrándoles su solidaridad en este momento tan complicado en el que muchos han perdido sus viviendas o sus explotaciones agrícolas.

Posteriormente, a las 12.45 horas, se han desplazado a Cabezabellosa -en la mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla-, concluyendo su recorrido por las zonas más castigadas por las llamas en Extremadura en Hervás, en el Valle del Amrboz.

Tras apostar por un perfil discreto estilísticamente hablando en su visita a Castilla León -donde lució un pantalón slim en color caqui y una camisa blanca-, y a Galicia -con unos pantalones cargo en beige y una camisa blanca muy similar al de la jornada anterior-, la Reina ha escogido un look en clave casual sencillamente ideal, y de máxima tendencia, en la última parada de su 'minigira' por España para mostrar su apoyo a la población de las localidades más afectadas por los incendios forestales.

Cómoda a la par que estilosa, Doña Letizia ha sorprendido en su paso por Extremadura con un total look dénim compuesto por una camisa vaquera de corte clásico -aunque le ha dado su toque personal con las mangas ligeramente remangadas-, y unos jeans rectos, que ha complementado con unos botines de tacón cuadrado de piel marrón.