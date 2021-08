La reina Letizia reaparece en Mallorca tras la muerte de su abuela Menchu

MADRID, 1 Ago. (CHANCE) -

Tras su llegada a Palma de Mallorca durante el fin de semana para difrutar de unas vacaciones en familia, la reina Letizia cumple en solitario con la agenda institucional en esta ocasión durante el acto de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest 2021. Aparcando por unas horas sus días de descanso en la isla junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, la esposa del moncarca acompañó a las autoridades pertinentes en un acto marcado por las medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla que tuvo lugar en la Casa de La Misericordia, concretamente en el patio central de este centro cultural diseñado por Pere Joan Bauçà e inaugurado en el año 1845.

Luciendo un maravilloso bronceado como consecuencia de sus primeros días de vacaciones, la reina Letizia eligió para la ocasión un acertado conjunto de dos piezas en colos azul oscuro con abertura delantera y fruncido en la parte de la falda que combinó a la perfección con salones destalonados en color metalizado de la firma Magrit.

De lo más cercana y atenta con los allí presentes, la reina Letizia mostró una gran sonrisa tras la mascarilla a pesar de la triste pérdida de su abuela Menchu hace tan solo unos días de la que no se pudo despedir como le hubiera gustado. Su ausencia en el último adiós a una de las mujeres más importantes en la vida de la reina Letizia ha suscitado numerosas críticas hacia ella por parte de algunos que no han entendido la decisión de la esposa del rey Felipe VI de no acudir al entierro de su abuela. En esta ocasión la reina fue la encargada de entregar los premios Masters of Cinema a la actriz Judi Dench y el director Stephen Frears con los que compartió algunas palabras durante el acto.