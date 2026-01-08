La Reina Letizia rescata el traje de raya diplomática que causó furor en 2025 en su primer acto en solitario del año

La reina Letizia y Emma Tucker durante la entrega de los XXIII Premios Internacionales de Periodismo 'El Mundo' - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Ene. (CHANCE) -

Tras unas Navidades en las que ha hecho un parón en su agenda oficial para disfrutar del regreso de la Princesa Leonor (inmersa en su tercer y último año de formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia), y la Infanta Sofía (que en septiembre comenzó sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, centro adscrito a la Universidad de Londres, en su sede de Lisboa) por unos días al Palacio de La Zarzuela, la Reina Letizia vuelve al trabajo.

Aunque el 6 de enero presidió la Pascua Militar en el Palacio Real junto al Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias antes de desplazarse a la casa de su padre, Jesús Ortiz, para cumplir con la tradición y degustar un roscón e intercambiarse los regalos de Reyes, ha sido este jueves cuando su Majestad ha retomado sus compromisos institucionales propiamente dichos.

Doña Letizia se ha desplazado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el corazón de Madrid, para presidir la entrega de la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de "El Mundo", que en esta ocasión han reconocido a Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal -Premio a la Mejor Labor Periodística-, y a Laurent Richard, presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories -premio a la Libertad de Prensa- por representar los valores fundamentales de la profesión: valentía y rigor.

Un acto, su primero en solitario en 2026, en el que la Reina ha vuelto a destacar por su elegancia con un look 'working girl' en clave ejecutiva protagonizado por uno de sus trajes virales de 2025. Un dos piezas negro de raya diplomática que estrenó en marzo del año pasado en Oviedo durante el evento central por el Día Mundial de las Enfermedades Raras y que ha rescatado este miércoles para dar su primera lección de estilo del año con una de las tendencias de la temporada.

De la firma francesa Sandro, el traje está compuesto por un pantalón de pernera ancha y una americana larga con hombros estructurados, doble botonadura frontal y maxi solapas, y aunque en su estreno causó furor con una falsa corbata en negro -en realidad se trataba de un pañuelo que se anudaba como si fuese una corbata- en esta ocasión ha optado por la sobriedad y lo ha combinado con una sencilla camisa blanca de líneas puras, mocasines negros, y unos discretos pendientes de aro dorados.

Además, Doña Letizia se ha reencontrado en la entrega de premios con su excuñado Jaime de Marichalar, ya que el exmarido de la infanta Elena ha estado entre los invitados al acto, donde ha destacado la presencia de Cayetano Martinez de Irujo -que ha reaparecido públicamente tras sus problemas de salud-, Alberto Nuñez Feijoo, o Carmen Posadas.