Los Reyes no faltan al concierto 'in memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo

Los reyes a su llegada al XXIV concierto 'In Memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo. Europa Press - JOSÉ OLIVA/ EUROPA PRESS

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

Don Felipe y doña Letizia han asistido, un año más, al concierto 'In Memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo en su XXIV edición, celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. A pesar de la incesante lluvia reinante en la capital, los reyes no han querido faltar al recital organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Además de recordar a las víctimas, la Fundación pretende sensibilizar y ofrecer un espacio de reconocimiento y visibilidad para el colectivo.

Cumpliendo con el protocolo, y por segunda vez en esta semana, la reina Letizia ha vestido de riguroso luto con un dos piezas. Un look formado por una camisa cruzada y un pantalón de tiro alto y caída, que ha completado con unos 'babies' de Sézane negros de charol destalonados, con hebillas en el empeine y una cartera de mano con un sencillo adorno dorado.

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto ha escogido el 'War Requiem' de Benjamin Britten como programa para el concierto 'In Memoriam'. Una obra compuesta originalmente para honrar a los caídos en conflictos bélicos, y que ha contado con la participación especial de la Escolanía Sinan Kay además de con las voces del tenor Moisés Marín y la soprano Miren Urbieta-Vega.