Rafael Spottorno defiende al Rey Juan Carlos: "Los vicios privados no deben ocultar las virtudes públicas"

El diplomático, que sigue manteniendo contacto con el Emérito, fue uno de los asistentes a la presentación en Madrid de 'Mi Rey caído', el ensayo con el que Laurence Debray repasa la vida de Don Juan Carlos

MADRID, 7 Abr. (CHANCE) -

Ex jefe de la Casa de S.M. El Rey y mano derecha del Rey Juan Carlos entre los años 2011 y 2014, Rafael Spottorno no se ha querido perder la presentación en Madrid del último libro sobre la vida del Emérito, 'Mi Rey caído', de la escritora francesa Laurence Debray.

Muy cercano al padre de Felipe VI, con quien sigue tiene un contacto habitual, el diplomático - muy discreto y sin desvelar cómo se encuentra el monarca o cuándo cree que regresará a España - ha salido en su defensa, ensalzando que "ha sido un grandísimo Rey" y señalando que no se está siendo justos con él: "Depende de lo que se entienda por justicia, yo creo que no. Creo que los vicios privados no deben ocultar las virtudes públicas". "Y el rey don Juan Carlos está lleno de virtudes públicas" sostiene.

Admitiendo que tiene muchas ganas de que Don Juan Carlos pueda volver a nuestro país después de casi dos años 'exiliado' en Abu Dabi, Spottorno tampoco ha dudado en mostrar su acuerdo con Laurence Debray al afirmar que el Emérito se equivocó a la hora de escoger a Corinna Larsen como su amiga entrañable; y, con gran sentido del humor, ha citado una frase que los franceses suelen repetir, confesando que la alemana fue "la que al final lo estropea todo".

Además, el ex jefe de la Casa Real se ha pronunciado sobre el delicado momento que vive la Infanta Cristina tras su separación de Iñaki Urdangarín y, asegurando que "son cosas que no tienen nada de particular y están a la orden del día", ha destacado que "ella se ha comportado espléndidamente. Tiene una dignidad estupenda". Sus declaraciones, y su opinión sobre la Reina Sofía, en el siguiente vídeo:

