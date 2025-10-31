Ya hay fecha para el reencuentro de los Reyes Felipe y Letizia con Don Juan Carlos en pleno huracán por sus memorias

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Noticia de última hora. En el punto de mira por la inminente publicación de sus memorias, 'Reconciliación', el próximo 5 de noviembre en Francia, y tras haber reconocido por primera vez sus "discrepancias personales" con la Reina Letizia -a la que culparía de la nula comunicación que tiene con sus nietas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía- ya hay fecha para el más que probable reencuentro del Rey Juan Carlos con su hijo el Rey Felipe VI, su nuera y sus nietas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Y es que tal y como ha trascendido, el Emérito podría asistir al almuerzo de carácter privado que se celebrará en el Palacio del Pardo el 23 de noviembre, enmarcado en los actos con los que su Majestad conmemorará los 50 años de la restauración de la monarquía y que incluye sendos actos institucionales en el Congreso de los Diputados, y la entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real entre otras personalidades a la Reina Sofía. Eventos en los que por cierto no estará presente Don Juan Carlos.

Desde Zarzuela han informado este viernes que los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, asistirán el 21 de noviembre en el Congreso de los Diputados a "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia". Un acto que se celebrará en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, que estará moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

Posteriormente, el Palacio Real acogerá un acto institucional en el que se entregarán los últimos toisones de oro concedidos por el Rey a la Reina Sofía -para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona durante décadas-, el expresidente Felipe González, y los dos padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero.

En cuanto a la ausencia del Emérito del acto, desde Zarzuela han señalado que el que fuera monarca durante casi cuatro décadas decidió en 2019 no participar más en actos institucionales como estos, al margen de que actualmente esté residiendo en el exilio en Emiratos Árabes Unidos.

Con todo, desde Casa Real han revelado que el sábado 22 de noviembre, justo el día en que Don Juan Carlos juró como Rey tras la muerte de Franco, está previsto un almuerzo de "carácter estrictamente familiar y totalmente privado" al que ha sido invitado por Felipe VI, sin que por el momento esté claro si prevé asistir.

El abuelo de la Princesa Leonor ha querido reivindicar en los últimos días su papel en el momento histórico de la restauración de la monarquía y la llegada de la democracia con la publicación de entrevistas en la prensa francesa y del adelanto de algunos extractos de su libro de memorias que se publicará el próximo 5 de noviembre en el país vecino.

Así, en una entrevista en 'Le Figaro' subrayó que "la democracia no cayó del cielo" y recordó que Franco fue quien le hizo Rey "para crear un régimen más abierto". "Me cogió la mano y me dijo como en un último suspiro: 'Alteza, solo le pido una cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió que preservara el régimen como estaba o los principios del Movimiento Nacional", relata en su libro.