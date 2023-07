Ana Rosa Quintana reflexiona sobre 'El programa de Ana Rosa' y se muestra esperanzadora con 'TardeAR'

MADRID, 20 Jul. (CHANCE) -

Este jueves, Telecinco ha organizado una rueda de prensa en la que Ana Rosa Quintana, acompañada por Jaime Guerra -director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España- y Xelo Montesinos -CEO de Unicorn Content- ha realizado un balance de la decimonovena temporada de 'El programa de Ana Rosa'.

La periodista, que saborea uno de los momentos más especiales de su vida, ha atendido a los medios de comunicación en la recta final de su programa y antes de empezar en septiembre a presentar las tardes de Telecinco con 'TardeAR'. Después de su lucha contra el cáncer, la reina de las mañanas dejará ese espacio y cambiará la franja horaria para ofrecer la mejor actualidad informativa.

Ana Rosa nos ha confesado que "no quiero pensarlo" pero que "vamos a intentar hacer un formato innovador y vamos a intentar sorprender" algo que, tal y como ella nos cuenta "cada vez es más difícil".

La presentadora asegura que no es una despedida porque "no me voy, me quedo" y ha explicado que "seguimos con todos los compañeros" por lo que "no es una despedida. Las despedidas siempre son muy tristes, esto no es una despedida, esto es pues que me mudo de casa".

Por último, la presentadora nos ha comentado que este verano quiere disfrutar, pero estar tranquila en su casa: "Yo no quiero ir a ningún sitio, no quiero viajar, no quiero aviones, quiero sentarme y ver pasar las olas del mar". De esta manera, parece que el mes de agosto va a estar descansando para empezar con su nuevo programa en septiembre.

