MAPA | ¿Dónde ha caído el Gordo y el resto de grandes premios este año?

Mapa de municipios en donde han tocado el 'Gordo', segundo, tercero, cuartos y quintos premios de la Lotería de Navidad- EPDATA

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 79.432, agraciado con el premio 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha regado de dinero La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

Mientras, el número 70.048, el segundo premio del Sorteo, dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha sido vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid.

Mucho más repartido ha sido el número 90.693, tercer premio del Sorteo, que ha caído en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.

Un reparto que puede verse de un vistazo en el mapa que acompaña esta información, que incluye las administraciones que han repartido el primero, segundo, tercero, cuartos y quintos premios.

Y puedes usar este buscador para buscar un número en concreto

Si tu número no está entre los grandes premiados, no desesperes, porque todavía puede ser que haya sido agraciado con la pedrea. Comprueba aquí la lista completa de premios.