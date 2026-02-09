Carlos Lozano, 'compuesto y sin novia'. Belén Ro y Cristina Piaget ponen fin a su triángulo amoroso

Cristina PIaget y Belén Rodríguez han aclarado sus sentimientos por Carlos Lozano en la 'sala de la verdad' - TELECINCO.ES

MADRID, 9 Feb. (CHANCE) -

De nuevo muy cercano y cómplice con Cristina Piaget tras varios días distanciados en los que ambos llegaron a poner fin a la amistad de la que han presumido desde el inicio de 'GH DÚO', Carlos Lozano veía como el jueves pasado Belén Rodríguez volvía a la casa de Tres Cantos una semana después de su expulsión, con ganas de aclarar qué tipo de relación tienen tras su apasionado beso de despedida que provocó que la tertuliana albergase esperanzas sobre un posible romance al salir del reality.

Entre dos aguas, el presentador se ha visto las caras con la modelo y la colaboradora en la 'sala de la verdad' este domingo para aclarar el triángulo amoroso que parece haberse formado y del que él es el principal vértice.

En primer lugar, ha sido Cristina la que ha tomado la palabra para confesar qué siente por Carlos. "Tenemos una relación que fluctúa bastante, pero creo que hemos atravesado momentos en los que nos hemos llevado mejor y peor... me he dado cuenta de que es estupendo como amigo, pero no me da la confianza que te tiene que dar un hombre para tener un futuro con él" ha confesado, reconociendo que aunque "hay que quererle como es", "tendría que cambiar y demostrarme una intención más concisa", para plantearse una posible relación sentimental con él.

Además, ha revelado que no ha tenido celos de la complicidad entre Carlos y Belén, asegurando que "no he sido consciente, no me he enterado hasta el final de ese acercamiento que ha habido entre los dos. Lo sabía la casa entera menos yo, me he quedado un poco en shock porque no me lo imaginaba".

La colaboradora de realities, por su parte, ha desvelado su insólita decisión respecto a su 'romance' con el presentador: "A Carlos le admiro como profesional, como compañero, como concursante, como padre e hijo y le quiero mucho. Solo tengo palabras buenas para él. Me gustaba pero he decidido retirarme porque no veo que sea recíproco".

"Me sentí despreciada cuando me igualó con los demás e intentando besar a todo el mundo para restarle importancia a mi beso" ha admitido, justificando la actitud del ex de Mónica Hoyos "porque hace las cosas en ocasiones para salir del paso, no con mala leche".

Ha sido después de que Cristina y Belén abriesen su corazón cuando Carlos ha entrado a la 'sala de la verdad' para ver un resumen en imágenes de su relación con ambas en los útimos días. Impactado al no ser consciente del 'triángulo amoroso' en el que se estaba metiendo, el modelo ha reconocido que "de tanto repetírmelo, de ser la comidilla, de ellas dos hablando... empecé a dudar", sin aclarar si siente algo más que una amistad por alguna de las dos.

Un 'cara a cara' en el que Belén ha querido dejar claro que no ha estado "enamorada ni mucho menos", explicando que lo que sentía por Carlos es "atracción física".