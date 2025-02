Carmen Borrego insiste en la reconciliación con su hijo: "Este distanciamiento no nos ha beneficiado a ninguno"

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Viviendo sus últimas semanas en la casa de 'Gran Hermano Dúo', José María Almoguera ha recordado el momento que dinamitó todo en la relación con su madre, Carmen Borrego, con la que quiere retomar la relación siempre y cuando "las cosas se hagan bien por ambas partes". En cuanto a la famosa exclusiva de Carmen en la que revelaba que iba a ser abuela, José María dejaba muy claro que habían llegado a un acuerdo que su madre no respetó: "Yo tuve conversaciones con ella y con Paola para vender la exclusiva sobre ser padre y se dijo que no. Ella dijo que ya estaba en marcha y no se podía parar... y una mierda. Yo no soy nadie y puedo parar las cosas, imaginate ella...perdonas una vez... dos ya no".

Ante estas palabras de su hijo, Carmen insistía en su arrepentimiento una vez más: "Yo ya he pedido perdón, tengo que hablar con él, mi intención no es mirar hacia atrás, me quedo con lo que pasó el jueves". Consciente de lo que ha pasado su hijo tras la separación durante la que ella no estuvo a su lado, comentó: "Yo no he podido hablar con mi hijo sobre su separación pero he tomado conciencia de lo que ha sufrido. En un principio no fui consciente, pero luego sí". Por su parte, Carmen también reconocía que ha sufrido mucho: "A mí no me ha dejado estar a su lado, pensaba que me iba a poner enferma porque no podía estar a su lado".

Con el esperado reencuentro cada día más cerca, la hija de María Teresa Campos dejaba claro cuales son sus intenciones una vez que su hijo salga del concurso. "Nosotros no hemos hablado, pero no tengo ganas de discutir, quiero tirar para adelante, quiero volver a ser su madre para ayudarle y ayudarnos. Este distanciamiento no nos ha beneficiado a ninguno" explicaba.