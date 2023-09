Carmen Borrego, tajante, asegura que Gustavo no tiene nada malo que hablar de su familia "ni lo dirá"

MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

Carmen Borrego acudía este viernes al programa 'Así es la vida' a colaborar y aclaraba algunas de las polémicas que se han creado esta semana acerca de la participación de Gustavo Guillermo en 'GH VIP'. La hija pequeña de María Teresa Campos ha retomado su rutina profesional y lo hace de la mano de Sandra Barneda y César Muñoz en este espacio que ahora goza de una hora diaria antes de 'TardeAR'.

Lo primero que quiso aclarar la tía de Alejandra Rubio es que a Gustavo se le ofrece firmar un contrato de confidencialidad cuando se contratan a dos personas especializadas en la enfermedad de su madre, ya que así se les recomienda. Él se lo toma a mal y se niega a firmarlo, pero en ningún momento se le despide ni se toma ninguna medida.

Además, dejaba claro que en muchos momentos hablaban con Gustavo como el 'chófer' de su madre porque diferenciaban las situaciones en las que estaban con él de forma social y cuando hablaban con él como trabajador de María Teresa Campos... pero recalcaba que había formado parte de su familia durante todos estos años.

Segura de que la participación de este no va a causar ningún problema en el clan, Carmen nos aseguraba tras el programa que Gustavo no tiene nada malo que hablar de su familia "ni lo dirá".

Además, nos comentaba que no habrá problemas entre su familia y el concursante: "Entre nosotros no va haber problema, te lo puedo garantizar". Así, la hermana de Terelu Campos entraba en su casa confirmando que no conocía a la prima de Gustavo, quien ha afirmado que no está de acuerdo con el trato que le han dado las Campos: "No, yo he dicho esta tarde que no la conocemos".

