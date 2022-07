Cristian, hijo de Dani Güiza, la lía en directo: desde la llamada de su padre hasta la reconciliación entre lágrimas

MADRID, 1 Jul. (CHANCE) -

Cristian, hijo de Dani Güiza, ha estado esta tarde en 'Sálvame Diario' para hablar del drama familiar que tiene con su padre al no tener relación con él desde hace tiempo. El joven aseguraba que uno de los principales motivos por el que se rompió el vínculo es debido a la pareja del futbolista, ya que se entrometía en aspectos que no debía.

Sin embargo, María Patiño destapaba un poco más sobre esta historia. Al parecer, a Dani Güiza no le gustó que su hijo fuera el año pasado al programa 'Viva la vida' para hablar de la amistad que mantenía con Julia Janeiro y desde entonces, nada ha sido igual.

Cristian aseguraba que su padre no ha estado a la altura estos últimos meses: "Él no se ha enterado de nada de mi vida. Mi padre me tiene que hablar y tiene que prestarme atención" y terminaba mandándole un mensaje al futbolista: "Solo quiero decirle que vuelva a ser como antes. He pasado muy buenos momentos con él. Quiero que seas tú el que me hables, que vuelva a ser como antes. Por favor papá, trátame como me has tratado siempre".

Antes de marcharse, María Patiño se compadecía del joven y le aconsejaba hablar con su padre y solucionar las diferencias. Además, la presentadora le llamaba en directo, haciendo que viviésemos una situación surrealista y de lo más emotiva en el plató.

Aunque la primera vez no cogió el teléfono, el futbolista le devolvió la llamada y exponía públicamente su sentimiento, refiriéndose directamente al joven: "Ya te lo hemos dicho muchas veces, nosotros te queremos con locura, te hemos cuidado siempre, te hemos dado lo mejor". Ante esto, Cristian rompía a llorar y le pedía perdón: "Quiero pedirte perdón por las cosas que he podido hacer, pero quiero que seas como antes".

El futbolista aseguraba públicamente que: "Yo siempre he sido el mismo, siempre te he intentado dar lo mejor, como todo padre, pero el camino que tu llevas no es el que quiero que lleves, si lo quieres aceptar, bien, sino... nosotros te abrimos las puertas", dejando claro que la que más ha sufrido es su pareja actual: "La ha hecho mucho daño, es la que más se ha preocupado por él, siempre ha estado encima", pero terminaba su llamada diciéndole al joven: "Aquí te esperamos en casa".