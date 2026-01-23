'GH DÚO', al rojo vivo. Fracasa el pacto de Carlos Lozano, Carmen Borrego y Belén Ro en las nominaciones

Todos los concursantes, durante la gala de 'GH DÚO' de este jueves - TELECINCO.ES

MADRID, 23 Ene. (CHANCE) -

Tras solo dos semanas de convivencia, la casa de 'GH DÚO' está al rojo vivo. Después de que el mexicano John Guts se convirtiese en el primer expulsado de la edición tras un ajustadísimo duelo con Belén Rodríguez, tocaba nominar de nuevo. ¡Y esta vez a la cara! A excepción del trío formado por Juanpi, Sandra y Andrea, que como ganadores de la 'suite' han tenido el privilegio de hacerlo en último lugar -después de ver las votaciones del resto de concursantes- desde la intimidad de su habitación.

En el punto de mira del resto de la casa por los enfrentamientos que han protagonizado con la mayoría de sus compañeros, y conscientes de que iban a estar en el centro de la diana a la hora de las nominaciones, Carlos Lozano -pareja de Cristina Piaget, 'villana' oficial del reality- ha pactado con Carmen Borrego y Belén Ro (que disputa a la modelo el título de la 'más odiada' en la casa de Tres Cantos) no nominarse mutuamente para dar sus votos a otro trío o pareja y tener alguna opción en la nominación, ya que sabían que ellos saldrían sí o sí a la palestra.

Una estrategia que no les ha dado resultado, ya que los cuatro pesos pesados de 'GH DÚO 4' medirán sus fuerzas de cara a la expulsión del próximo jueves después de ser duramente castigados por el resto del grupo. ¡Así han sido las nominaciones!

Sonia Madoc y Mario Jefferson. Han dado un punto a Carlos y Cristina, y tres a Belén y Borrego. Raquel Salazar -que por el momento juega en solitario tras el abandono de Antonio Canales por el fallecimiento de su hermano pequeño- lo ha hecho a la inversa, dando un punto a Carmen y Belén, y tres "a mi prima" (refiriéndose a Piaget, a la que no soporta, y por tanto también a su compañero). Mismas nominaciones que el trío formado por Anita Williams, Manuel y Gloria, dando un punto a la hermana de Terelu Campos y a su amiga, y tres a Cristina y Carlos.

Buscando desesperadamente salir nominados con alguien más, tanto la pareja de Carmen y Belén, como la del presentador y la modelo han dado un punto a Sonia y Mario Jefferson, y los tres a Juanpi, Andrea y Sandra.

Pacto que no ha sido suficiente, ya que el trío de 'La isla de las tentaciones', desde la suite, ha cerrado las nominaciones votando con un punto a Carlos y Cristina, y con tres a Belén y Borrego, sentenciándolos definitivamente a enfrentarse en la nominación sin la entrada de ningún compañero más en la lista.

"Cristina y Carlos, estáis nominados. Belén y Carmen, estáis nominadas. A los demás, enhorabuena" ha comunicado Jorge Javier Vázquez a la casa, confirmando que uno de los cuatro dirá adiós a 'GH DÚO' el jueves que viene.