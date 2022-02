Isa Pantoja, tajante, asegura que no cree el perdón de Kiko y arremete contra Irene Rosales

La colaboradora, además, desvela si ha hablado con Isabel Pantoja y cómo ha reaccionado la artista a las brutales declaraciones de su hijo en Lecturas

MADRID, 7 Feb. (CHANCE) -

Con "más fuerza" y una sonrisa que refleja que la herida sangrante por los duros ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas está empezando a cicatrizar, Isa Pantoja ha reaparecido este lunes (por videollamada) en 'El programa de Ana Rosa' y se ha pronunciado por fin sobre el 'descafeinado' perdón a medias de su hermano el pasado viernes en 'Sálvame'.

Un 'perdón' que no le sirve de nada y que, asegura rotunda, no se cree: "Lo que dijo Kiko no me ayuda. Sigo pensando igual y no ha cambiado mi pensamiento. Todo lo que ha dicho para mí es nulo, no me creo su perdón y lo voy a seguir manteniendo". "Después de todo esto creo que no le duelo a mi hermano. Y ya no es la entrevista, sino los actos que han sucedido posteriormente" ha señalado, convencida de que Kiko "no me quiere para nada".

Muy tranquila, Isa ha explicado que no se cree el 'mea culpa' del Dj porque no rectificó "hasta que sale la entrevista y se le echa todo el mundo encima. Desde que la da hasta que se publica hay unos días que podría pensar me he pasado, pero no. Él se reitera en sus redes sociales y es cuando le rescinden el contrato de 'Secret Story' cuando le duele el bolsillo y se justifica". "Intenta echarle la culpa a la revista y estoy segura de que la revista le dio un toque de 'o aclaras esto o no te pagamos la entrevista' y ahí fue cuando entró en 'Sálvame' con el 'quizás me equivoqué'. Y no me vale porque se sigue manteniendo en eso y es porque le rascan el bolsillo, y si no hubiese entrado en 'Sálvame0 no hubiese cobrado la exclusiva de la revista", ha añadido muy segura de sus palabras.

Señalando que no entiende que Kiko diga en la entrevista que 'se calentó' y que se defendió porque lo único que ha hecho ella en los últimos meses ha sido "responder a lo que él dice". "La que me tengo que defender soy yo que no saco nada de esto", ha dicho.

Dando 'la razón' a aquellos que tachan a su hermano de 'racista' y 'machista', Isa sostiene que, aunque "Kiko no quiere que le atribuyan ciertos adjetivos, solo hace falta leer lo que dice sin ningún pudor y se sigue reiterando. La gente se hace eco y hay veces que no te gusta lo que te dicen".

Sin embargo, y aunque no se cree a su hermano, la hija de Isabel Pantoja ha confesado que, si el DJ la hubiese llamado "por supuesto que le hubiese escuchado". "Si hubiera venido yo a lo mejor hubiese hablado con él porque yo no soy nada para él pero para mí el sigue siendo mi hermano y por muchas cosas que me haya hecho, claro que le puedo perdonar, pero por como ha evolucionado todo te das cuenta de que el perdón no es por el hecho que cometió".

Por otra parte, Isa ha desvelado que estos días se ha puesto en contacto con su madre "y me he quedado más tranquila". "Es lo único que te puedo decir", ha añadido, admitiendo que esto ha servido para unirlas más porque "estamos las dos en una posición similar porque en esa exclusiva Kiko no solo habla de mí sino también habla de ella". "A ella no le gusta como no le han gustado todas esas veces que mi hermano ha hablado de ella en estos términos" ha afirmado, dejando clara la postura de Pantoja respecto a la última entrevista de su hijo.

¿Ha decidido Isa si tomará medidas legales contra su hermano? Por el momento no: "Es poner una querella a tu hermano. No llegué a decidirme cuando filtró mi audio, y quiero meditarlo muy bien y reunirme esta semana con mi abogado. Probablemente la determinación la tome pronto".

Por último, y confirmando que no está dispuesta a callarse más, la colaboradora también se ha pronunciado sobre las declaraciones de Irene Rosales 'justificando' a su marido y pidiendo que no se le "lapide" por sus declaraciones en Lecturas, pero sin nombrar en ningún momento a su cuñada. "No hago responsable a Irene ni mucho menos de lo que dice mi hermano, pero cuando se traspasan ciertas líneas hay que dar un paso al frente y he echado de menos ese paso. Si no tiene argumentos para defenderle ni demostrar un poquito de empatía conmigo no des explicaciones porque no tiene obligación. La vi más preocupada por los rumores de crisis en su matrimonio que por tenderme una mano" ha afirmado dolida.