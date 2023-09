Ivana Andrés muestra su lado más familiar de la mano de Ana Rosa Quintana

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Tras crear historia en el fútbol femenino español convirtiéndose en campeona del mundo, Ivana Andrés muestra su lado más personal en su 'charla' con Ana Rosa Quintana. Orgullosa del gran logro quehan conseguido y con muchas ganas de seguir luchando para seguir rompiendo techos de cristal, la capitana de la Selección Española hablaba sobre su no convocatoria por la nueva seleccionadora: "Mi móvil está echando humo. Yo estoy lesionada así que no estoy en la convocatoria".

Consciente dell gran revuelo que han protagonizado involuntariamente en el caso de Luis Rubiales, Ivana deja claro que es algo que no puede volver a suceder: "En el mundial hemos tenido trato igualitario, nos han facilitado todas las cosas, pero en la entrega de medallas pasó lo que pasó y no lo podemos permitir. Nosotras estamos con Jenni, unidas, queremos que la Federación nos dé un trato igualitario, con respeto, lo más importante es jugar, volver a la selección".

Feliz en el terreno profesional, pero también en el lado personal donde está feliz al lado de su mujer Ana Moreno con la que contrajo matrimonio el pasado año y con la que se ha convertido en mamá de la pequeña Jara, Ivana la ocasión para agradecerle todo el apoyo recibido durante el mundial: "Mi mujer fue futbolista, se retiró muy joven por una lesión, ella fue de esas pioneras que rompió barreras, mi máximo apoyo, la admiro muchísimo. Me siento afortunada de tenerla y que me acompañe en todo, me comprenda, ser pareja de una futbolista profesional... pasamos mucho tiempo fuera de casa". Por su parte, Ana no dudó en entrar al programa con una llamada telefónica en la que también mostró todo su orgullo por su mujer: "Ser mujer de una futbolista profesional pasas mucho tiempo sola, pero hay momentos que compensa, su hija y yo estamos muy orgullosas de la persona que tenemos en casa, de todo lo que ha conseguido, cada día ha hecho que llegue lo más alto en este deporte".

Cuando le preguntan por la desafortunada confusión que hubo en a publicación del BOE en el que la confundieron con Ivana Icardi, la capitana reconoce que se lo tomó con humor: "Al final me lo tomé con ironía, me mandaron cartas, me llamaron por teléfono pidiéndome perdón por parte del Gobierno, un error humano que le sacamos un poco de ironía. Me llegaron llamadas y WhatsApp diciendo que se habían equivocado".