Javier Fernández decide abandonar definitivamente 'GH VIP': "Me ha costado convivir con Laura Bozzo"

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

En un giro de los acontecimientos en el reality de "Gran Hermano VIP", Javier Fernández, el carismático patinador, ha decidido tomar un camino inesperado al abandonar la casa, a pesar de haber sido salvado de la expulsión durante el último episodio de "Última hora".

La noticia ha llegado a través de una conversación en el confesionario entre Javier y la presentadora Lara Álvarez, en la que el patinador ha expresado sus sentimientos y razones detrás de su decisión de abandonar el concurso. Aunque había sido salvado de la expulsión, el deportista ha expresado sus pensamientos sobre la posibilidad de abandonar si no era el expulsado de la semana. Una noticia que ha dejado sorprendidos a sus compañeros de casa, incluyendo a Michael, quien ha roto en lágrimas ante la idea de despedirse de su amigo.

El patinador ha compartido su experiencia en el programa: "He aprendido muchísimo, es una montaña rusa. Lo que creo que he aprendido más es saber valorar lo que tenemos todos en nuestro día a día". Además, ha revelado que la convivencia más complicada en la casa había sido con Laura Bozzo, aunque con el tiempo ha llegado a comprenderla y apreciarla: "Con la persona con la que más me ha costado convivir es con Laura. Pero luego cuando la entiendes y te das cuenta que es un amor de persona. Lo peor fue cuando entraron los 3 nuevos".

La decisión de abandonar "Gran Hermano VIP" ha sido una decisión basada en los sentimientos personales de Javier, quien ha mencionado una conversación imaginaria con su madre, quien le aconsejaría volver a casa dadas las dificultades emocionales que ha enfrentado durante su tiempo en el programa.

Antes de su partida, Javier ha tenido una emotiva conversación con el 'Super': "Gracias, os voy a echar de menos, gracias a todo el equipo que está ahí detrás". Unas palabras a las que el 'Super' ha respondido agradeciendo su paso por el programa.