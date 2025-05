Manuel González vuelve a España expulsado de 'Supervivientes'

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La aventura de 'Supervivientes' sigue su curso en Honduras y en esta ocasión ha sido Manuel el elegido por la audiencia para abanonar la supervivencia en un día muy especial para él, su cumpleaños. A pesar de las ganas de competir y seguir disfrutano del reality, Manuel veía truncado su sueño y se despedía de sus compañeros: "Le doy gracias a todas las personas que me han dado la oportunidad de estar aquí, que han confiado en mí". "Lo he intentado hacer lo mejor posible, me he entregado en cuerpo y alma, no tengo rencor con nadie, nos veremos en otra, si Dios quiere, la vida es así" continuaba Manuel con su despedida ante las palabras de cariño de Laura Madrueño.

Emocionada y sin poder contener las lágrimas, su principal rival en la noche no daba crédito a la decisión de la audiencia: "Me da mucha pena, este tío es un pedazo de superviviente y tenía muchas ganas, no me lo creo". Ya mucho más calmada tras haberse despedido del que ha sido uno de sus grandes apoyos en esta edición, Makoke reconocía: "No me he sentido nunca querida por el público, muchísimas gracias, tengo muchas ganas de ver a mis hijos y a mi nieto, pero estoy súper agradecida a toda la audiencia, voy a segur dándolo todo".

Por su parte, también Joshua conocía cuál era su destino en el concurso tras haber tenido que ser aislado de la playa debido a un Herpes zóster que sufre en la espalda y parte del costado. "La aparición de nuevas lesiones indican que el brote sigue activo, por ello, continúas en observación y con tratamiento médico para que puedas incorporarte a la playa lo antes posible" le comunicaba Jorge Javier Vázquez sobre su permanencia en el concurso que conocerá finalmente el próximo domingo.