Montoya y Anita dan rienda suelta a su pasión y viven su noche más 'hot' en 'Supervivientes': "Tú me quieres"

MADRID, 8 May. (CHANCE) -

Después de semanas de tira y afloja en la que no han dejado de acercarse y 'coquetear' ante las cámaras, haciendo balance de los errores que acabaron con su relación sin ocultar los fuertes sentimientos que todavía tienen el uno por el otro -aunque también ha habido tiempo para las discusiones y los encontronazos a causa de las duras condiciones que están viviendo- José Carlos Montoya y Anita Williams han dado un paso de gigante en su reconciliación y han vivido su primera noche de amor en 'Supervivientes'.

Tras varios besos furtivos -el primero, al inicio del reality, negado hasta la extenuación por el de Utrera a pesar de que Laura Cuevas y Makoke aseguraron haberles visto-, y después de su fallida cena romántica debido a su encuentro sorpresa con la tentadora Gabriella -con la que el artista fue desleal a la catalana en 'La isla de las Tentaciones' y actual novia de Manuel, con la que intercambiaron gritos y reproches- la pareja ha podido disfrutar de sus primeras horas en Cayo Paloma completamente solos ¡Y vaya si las han aprovechado!

Una cita en la que han abierto su corazón y se han sincerado sobre sus sentimientos, dejando entrever que han decidido dar una segunda oportunidad a su relación aunque todavía no lo hayan verbalizado así. "Hay que estar ciego para no darse cuenta de que tú sí me quieres. No podía quedarme anclado en el pasado, yo ya lo que quiero con 31 años es tener una familia, y eso me lo has dado tú" ha confesado Montoya.

Una declaración de amor que ha emocionado a Anita hasta las lágrimas y tras la que, asegurando que su 'affaire' con Manuel "fue un error, jamás te haría daño y tú lo sabes", ha intentado acercar posturas con la familia del sevillano: "Tengo muchas ganas de hablar con tu madre, y ojalá poder pedirles perdón a ella y a tu familia por lo mal que lo han pasado".

"Tu familia también ha sufrido conmigo y les pido perdón. Lo único que he hecho es darle humor a algo traumático que me ha pasado. No he querido faltarte al respeto a ti ni a la otra persona" ha reconocido Montoya. "Al amor de tu vida no sé si lo perderás o no, pero a la persona no. A José Carlos Montoya lo vas a tener hasta que te mueras... que será muy tarde, porque bicho malo nunca muere. Te quiero muchísimo" ha expresado confirmando que ha perdonado completamente la infidelidad de Anita.

Una cena a solas bajo la luz de la luna en la que, tras las lágrimas y las confesiones, ha empezado a subir la temperatura y que ha terminado con ambos intercambiando arrumacos y dando rienda a su pasión amparados por la oscuridad de la noche. "Hay luna llena y cuando hay luna llena se altera se altera toda la naturaleza" comentaba la influencer con picardía. "A partir de ahora tiene que ser todo creciente" apuntaba entre risas Montoya, cada vez más cerca de la joven.

Un encuentro íntimo y muy 'hot' en el que han acabado sin apenas ropa bajo el saco dr dormir, agarrados de la mano y dándose mucho pero que mucho amor, incapaces de aguantar por más tiempo sus sentimientos. ¿Estamos ante la reconciliación definitiva de la pareja? ¡Parece que sí!