Olga Carmona desvela si ha hablado con Jenni Hermoso tras la dimisión de Rubiales

MADRID, 12 Sep. (CHANCE) -

Convertida en una de las futbolistas del momento tras ser la autora del gol que le dio la victoria a la Selección Española en la final del Mundial femenino celebrada el pasado 20 de agosto en Sydney, Olga Carmona ha visitado este lunes 'El Hormiguero' por primera vez y se ha sincerado con Pablo Motos sobre el agridulce momento que está viviendo, ya que fue tras convertise en campeona del Mundo cuando se enteró de que su padre había fallecido 48 horas antes.

"Fue un día con muchas emociones. Yo no sabía nada, mi familia tomó la decisión de no decirme nada hasta que pasase todo y así fue. Tuve la suerte de marcar el gol, de ganar el Mundial, pero en cuanto llegué al aeropuerto todo se torció. La verdad es que no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Fue un cúmulo de emociones que incluso estoy recordando ahora y me cuesta mucho porque son sentimientos encontrados, que no puedo explicar con palabras. Pasé de estar en lo más alto a estar fatal", ha reconocido la jugadora del Real Madrid, convencida de que su padre -aun sin ella ser consciente- le dio fuerzas para convertirse en una de las claves de la victoria de La Roja: "Siento que sí porque fue un momento increíble. Ni soñando podía imaginar que fuera a marcar un gol que le iba a dar el Mundial a mi país".

Un título que, confiesa emocionada, le ha cambiado la vida. "Es algo increíble, todo el mundo me para por la calle" desvela, explicando que el éxito es algo que tiene que aprender a "gestionar". "El boom es Olga Carmona por el gol, mi nombre se ha hecho viral y todo el mundo me conoce, pero el mérito es de todas. La gente que me quiere me dice que disfrute el momento porque es algo único y que cuesta mucho trabajo repetir" ha apuntado con humildad.

Una entrevista en la que Olga se ha desenvuelto con soltura a pesar de su timidez y su juventud, y en la que también se ha pronunciado sobre el polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial, y la reciente dimisión del ya expresidente de la Federación Española de Fútbol: "Lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron. Y se dieron en un día que no procedía. A partir de ahí, es triste que consiguiéramos algo histórico, que cuesta mucho conseguir, y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos. Da rabia, pero espero que a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo", ha zanjado.

A pesar de que tiene "mucha relación" con Jenni como ha asegurado, la madridista ha revelado que no ha hablado con ella tras la dimisión de Rubiales, sobre la que sin embargo ha evitado dar su opinión. "Entiendo su situación y en estos últimos días no he tenido contacto con ella. Es una situación difícil, a nadie le gusta estar en el foco por un hecho así y tanto ella como su familia habrán pasado, y estarán pasando todavía, momentos muy complicados. Pero ya he visto que ha llegado a México, que está con su equipo y que está ilusionada y motivada por empezar la temporada con su equipo", ha asegurado.

"Muy contenta", Olga no ha dudado en atender a sus seguidores tras el programa y, cercana y con una gran sonrisa, ha bajado la ventanilla de su coche para fotografiarse y firmar autógrafos a las decenas de fans que le esperaban a las puertas de 'El Hormiguero'. Sin embargo, y muy discreta, ha guardado silencio sobre Rubiales, dejando en el aire si volverá a la Selección tras la dimisión del de Motril. El momento, ¡en el siguiente vídeo!