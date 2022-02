Rocío Flores, ¿distanciada de Gloria Camila tras sus declaraciones en contra de Antonio David?

La hija de Rocío Jurado se ha posicionado públicamente por primera vez en contra del padre de sus sobrinos y ha admitido que de haber vivido lo que ahora sabe, hoy en día no tendría relación con él

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

Rocío Flores y Gloria Camila siempre han sido uña y carne y la hija de Rocío Carrasco ha encontrado en su tía un apoyo incondicional tanto en los buenos como (principalmente) en los malos momentos que ha vivido en los últimos años, desde que se rompió su relación con su madre en el año 2012.

Y es que la hija de José Ortega Cano nunca ha ocultado su posicionamiento a favor de su sobrina, pero tampoco a favor de Antonio David Flores, con quien siempre ha mantenido una estrecha relación y al que no ha dudado en defender públicamente, asegurando que es un buen padre.

Sin embargo, la emisión de 'Montealto: regreso a la casa' y los documentos que ha sacado a la luz Rocío Carrasco sobre el sufrimiento que su exmarido hizo pasar tanto a su madre como a José Ortega Cano tras su separación han hecho que Gloria cambie su opinión sobre Antonio David.

“Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas la verdad, otras actitudes lamentables. Yo evidentemente si hubiera vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy. No había visto la pelea entera de Salsa Rosa ni los sobres con la letra de mi madre" admitía la colaboradora en 'Ya son las 8' este lunes, cargando por primera vez contra el padre de sus sobrinos.

“Me avergüenzan a veces algunas actitudes. Yo estoy harta de decirlo, a día de hoy, tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos que son los únicos que me importan en esta historia de la parte que conozco”, añadía Gloria, dejando claro que, “si algún día me entero de la otra parte, o tienen la decencia de hablar conmigo, la historia cambiará".

Unas declaraciones con las que retira su apoyo público a Antonio David y que podrían haber supuesto un antes y un después en la relación que Gloria tiene con su sobrina. ¿Se ha enfadado Rocío Flores con este inesperado 'ataque' de uno de sus grandes pilares?

Por el momento parece que nos quedaremos con la duda ya que si en otras ocasiones la influencer no ha tenido problema en salir al paso de rumores e informaciones sobre ella, ahora da la callada por respuesta y no niega su enfado con Gloria Camila. ¡Dale al play y no te pierdas sus gestos cuando le preguntamos por este delicado asunto!

Cargando el vídeo....