La tensa amenaza de la madre de Adara Molinero, Elena Rodríguez, a Álex Ghita: "¡Qué sucio eres!"

MADRID, 27 Ene. (CHANCE) -

Tensión máxima la que se ha vivido este domingo durante el debate de 'GH Dúo' entre Álex Ghita y la madre de Adara Molinero, Elena Rodríguez, que ha obligado a Ion Aramendi a intervenir y a advertirles, más serio que nunca, que si no rebajaban el tono tendría que 'invitarles' a abandonar el programa.

Tras la expulsión del entrenador personal el pasado jueves, y ante la ausencia de la influencer en el plató para 'reencontrarse' con su exnovio -al que no dudó en llamar "despojo humano" por hablar de su relación en su 'curva de la vida'- ha sido su madre la que le ha plantado cara y le ha cantado las 40 para que deje de nombrar a su hija, lanzando una demoledora amenaza que ha dejado a todos sin palabras.

La 'calma tensa' que se vivía al principio de la noche saltaba por los aires cuando, después de que Elena criticase el concurso de Álex, éste aludiese a su exmarido Jesús Molinero -con el que Adara no tiene relación- que le ha mostrado su apoyo en redes sociales. "¡Qué sucio eres!" exclamaba Elena.

Lejos de quedarse ahí, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha levantado hasta colocarse frente al ex de su hija y, haciendo aspavientos, le ha advertido: "Si no paras de hablar de una mujer, de su intimidad y del amor que ella te ha dado, aquí se va a soltar lo más grande, que ella ha sido muy respetuosa contigo, todavía no ha largado lo que has ido contando de Carla Barber, de Diego Matamoros, de la gente a la que entrenas, de las mujeres y los abuelos a los que entrenas. Te estoy avisando, olvídate de ella y déjala en paz".

"El otro día la señora Adara Molinero utilizó la palabra acoso refiriéndose a mí y no voy a permitir que nadie banalice algo tan serio. Quiero señalar que me llamó despojo humano", respondía Álex, provocando que Elena volviese a arremeter contra él para defender a su hija: "¿No pasa nada cuando llamas a una persona desequilibrada? Ante la injusticia no me puedo callar. Eres un sinvergüenza, ni sientes ni padeces, has ido largando lo más grande de ella para estar aquí, pues ya lo tienes, ahora olvídate de ella" insistía muy enfadada.

Tal era la tensión que se estaba viviendo entre los dos que Ion Aramendi ha tenido que intervenir para exigirles que "bajasen el tono". "No queremos aquí este tipo de enfrentamientos. Igual os tengo que pedir que salgáis un momento para tranquilizaros, hablemos en un tono respetuoso y todo lo que sea más grave, igual no es en este momento" ha advertido, logrando que se calmaran y dejasen a un lado los reproches con Adara como protagonista.