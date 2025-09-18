Hubble capta una estrella comíendose un trozo de un objeto como Plutón

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Observaciones solo posibles con la caacidad de visión ultravioleta del telescopio espacial Hubble han revelado una enana blanca alimentándose de un trozo de un objeto del tamaño de Plutón.

Se trata de una 'estrella quemada' con aproximadamente la mitad de la masa de nuestro Sol, pero densamente compactada en un cuerpo del tamaño aproximado de la Tierra. Los científicos creen que la inmensa gravedad de la enana atrajo y desgarró un análogo helado de Plutón, proveniente de la versión propia del sistema del Cinturón de Kuiper, un anillo helado de escombros que rodea nuestro Sistema Solar. Los hallazgos se publicaron en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Un equipo internacional de astrónomos logró determinar este fenómeno analizando la composición química del objeto devorado a medida que sus fragmentos caían sobre la enana blanca. En particular, detectaron sustancias volátiles (sustancias con bajos puntos de ebullición), como carbono, azufre, nitrógeno y un alto contenido de oxígeno, lo que sugiere la fuerte presencia de agua.

NO SE ESPERABA AGUA

"Nos sorprendió", declaró en un comunicado Snehalata Sahu, de la Universidad de Warwick. Sahu dirigió el análisis de datos de un estudio de enanas blancas realizado con el Hubble. "No esperábamos encontrar agua ni otros materiales helados. Esto se debe a que los cometas y los objetos similares al Cinturón de Kuiper son expulsados de sus sistemas planetarios en una etapa temprana, a medida que sus estrellas evolucionan hacia enanas blancas. Pero aquí, detectamos este material tan rico en volátiles. Esto es sorprendente para los astrónomos que estudian enanas blancas, así como exoplanetas, planetas fuera de nuestro Sistema Solar".

Utilizando el Espectrógrafo de Orígenes Cósmicos del Hubble, el equipo descubrió que los fragmentos estaban compuestos por casi dos tercios de hielo de agua. El hecho de que detectaran tanto hielo significaba que los fragmentos formaban parte de un objeto muy masivo que se formó en las lejanas regiones del Cinturón de Kuiper, análogo al gélido sistema estelar. Utilizando datos del Hubble, los científicos calcularon que el objeto era más grande que los cometas típicos y podría ser un fragmento de un exoplutón.

También detectaron una gran fracción de nitrógeno, la mayor cantidad jamás detectada en sistemas de escombros de enanas blancas. "Sabemos que la superficie de Plutón está cubierta de hielo de nitrógeno", declaró Sahu. "Creemos que la enana blanca acrecentó fragmentos de la corteza y el manto de un planeta enano".

La acreción de estos objetos ricos en volátiles por parte de las enanas blancas es muy difícil de detectar en luz visible. Estos elementos volátiles solo pueden detectarse con la singular sensibilidad a la luz ultravioleta del Hubble. En luz óptica, la enana blanca parecería ordinaria.

A 260 AÑOS LUZ

A unos 260 años luz de distancia, la enana blanca es un vecino cósmico relativamente cercano. En el pasado, cuando era una estrella similar al Sol, se habría esperado que albergara planetas y un análogo de nuestro Cinturón de Kuiper.

Dentro de miles de millones de años, cuando nuestro Sol se extinga y colapse en una enana blanca, los objetos del Cinturón de Kuiper serán atraídos por la inmensa gravedad del remanente estelar. "Estos planetesimales serán entonces desintegrados y acrecionados", afirmó Sahu. "Si un extraterrestre observa nuestro Sistema Solar en un futuro lejano, podría ver el mismo tipo de restos que vemos hoy alrededor de esta enana blanca".