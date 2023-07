Doble récord diario consecutivo de calor a nivel mundial esta semana

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia del clima de Estados Unidos (NOAA) ha colocado las temperaturas promedio de la Tierra esta semana como las más calurosas hasta ahora medidas en el registro.

Según el NCEP (National Centers for Environmental Prediction), uno de los organismos pertenecientes a la NOAA, el 3 de julio se superó la barrera nunca antes superada de 17 grados Celsius de temperatura media global en superficie. Ese récord volvió a superarse el martes 4 de julio, hasta situarse en el entorno de los 17,2 grados.

Estas medidas superan el récord diario anterior (16,92 °C) establecido el 24 de julio del año pasado, según datos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de la NOAA que se remontan a 1979.

Según comenta en su cuenta de Twitter el experto en cambio climático Robert Rohde, de la Universidad de Berkeley, "esto se debe a la combinación de El Niño además del calentamiento global, y es posible que veamos algunos días aún más cálidos durante las próximas 6 semanas".

July 4th was actually even warmer for NCEP CFSR. pic.twitter.com/fBtWvnrOrI