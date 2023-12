El iceberg gigante que sale de la Antártida pesa un billón de toneladas

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mediciones satelitales del A23a, el iceberg gigante que sale de la Antártida tras estar aprisionado 30 años, muestran que el bloque congelado tiene un espesor promedio total de 280 metros.

Combinado con su superficie conocida de 3.900 kilómetros cuadrados, esto da un volumen de aproximadamente 1.100 kilómetros cúbicos y una masa justo por debajo del billón de toneladas, según mediciones del satélite Cryosat-2 de la ESA.

El iceberg, que se desprendió de la costa antártica en 1986 y supera en tamaño a la isla de Mallorca, está a punto de desplazarse más allá del Continente Blanco. Ha llegado a un punto crítico en su viaje, dicen los investigadores, y es probable que las próximas semanas decidan su futura trayectoria a través del Océano Austral.

Cryosat-2 lleva un altímetro de radar capaz de detectar qué parte del volumen de un iceberg está por encima de la línea de flotación. Utilizando información sobre la densidad del hielo, es posible determinar cuánto debe sumergirse.

"Los satélites de altimetría como CryoSat-2, que miden la distancia a la superficie del iceberg y a la superficie del mar, nos permiten controlar el espesor del iceberg desde el espacio", dijo a la BBC Anne Braakmann-Folgmann, de la Universidad de Tromso - Universidad Ártica de Noruega.

"También nos permiten observar cómo el iceberg se adelgaza a medida que se expone a aguas oceánicas más cálidas. Y junto con el conocimiento de la topografía del fondo marino, sabemos dónde se estrellará un iceberg o cuándo habrá adelgazado lo suficiente como para ser liberado nuevamente".

Nacido de una ruptura masiva de icebergs de la plataforma de hielo Filchner, en el sur del mar de Weddell, A23a quedó casi inmediatamente atrapado en lodos de fondo poco profundos para convertirse en una "isla de hielo" durante más de tres décadas. Y los datos de CryoSat ahora pueden explicar por qué.

El iceberg no es un bloque uniforme: algunas partes son más gruesas que otras. CryoSat indica que una sección en particular tiene una quilla muy profunda, que en 2018 tenía un calado (la parte sumergida de un iceberg) de casi 350 metros. Y es esta sección la que ancló la A23a durante tanto tiempo.

Las imágenes de satélite incluso muestran las grietas en la superficie que se abrieron directamente encima de la quilla como resultado de la violenta colisión con el fondo marino. Y en los años siguientes, A23a perdió masa gradualmente para finalmente liberarse y comenzar a moverse.

