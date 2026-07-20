Un estudio revela cómo unos pequeños helechos de Oceanía acumularon hasta 50 veces más ADN que los seres humanos

De izquierda a derecha: Tmesipteris alticola, Tmesipteris elongata, Tmesipteris horomaka, Tmesipteris lanceolata, Tmesipteris zamorarum y Tmesipteris truncata. - POL FERNÁNDEZ-MATÓ // IGNACIO MÁRQUEZ-CORRO

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado cómo unos pequeños helechos de Oceanía llegaron a acumular hasta cincuenta veces más ADN que los seres humanos.

Un equipo internacional liderado por investigadores del Instituto Botánico de Barcelona (IBB, CSIC-CMCNB) y del Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid ha reconstruido la historia evolutiva de Tmesipteris, un género de helechos que posee los mayores genomas descritos hasta la fecha.

El estudio, publicado en Molecular Phylogenetics and Evolution, revela que estos genomas gigantes no son el resultado de un único acontecimiento evolutivo, sino de la combinación de varios procesos acumulados durante millones de años.

Para averiguar cómo estos helechos llegaron a acumular cantidades récord de ADN, el equipo analizó cientos de genes y reconstruyó la historia evolutiva del grupo.

Los resultados revelan que los genomas gigantes de Tmesipteris son el producto de millones de años de acumulación de ADN mediante distintos mecanismos evolutivos, y no de un único evento excepcional.

"Nuestro estudio pone en evidencia que los factores que resultan en el gigantismo genómico son múltiples", introduce Jaume Pellicer, científico titular del CSIC en el Instituto Botánico de Barcelona y líder de la investigación.

El investigador añade que "estos mecanismos van desde las multiplicaciones completas del genoma y la acumulación de genes saltarines, hasta cruces entre individuos de especies distintas o la dispersión a larga distancia, entre islas".

El estudio también muestra que la geografía de Oceanía, región donde habita este género, fue clave en la evolución de Tmesipteris. La reconstrucción de la historia apunta a que la dispersión entre islas y la colonización de nuevos territorios favorecieron la aparición de nuevas especies y combinaciones genéticas.

"Las islas de la región han actuado como escenarios clave para la evolución de Tmesipteris. La historia del grupo parece estar marcada por episodios de dispersión entre islas y por la colonización de nuevas regiones, lo que probablemente favoreció su diversificación", aclara el investigador.

El trabajo también pone de relieve la importancia de las colecciones científicas para estudiar especies procedentes de regiones remotas y de difícil acceso. Para reconstruir la evolución de estos helechos, el equipo combinó muestras conservadas en herbarios históricos con herramientas genómicas y computacionales de última generación.

"La combinación de datos procedentes de herbarios centenarios con nuevas herramientas genómicas y computacionales es una vía en auge para el estudio de la biodiversidad de plantas", explica Lisa Pokorny, investigadora Ramón y Cajal del RJB, que concluye que, "con todo, cabe destacar la necesidad de optimizar los protocolos existentes para su óptimo funcionamiento en especies con genomas excepcionalmente grandes".