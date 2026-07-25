Expertos aseguran que la computación cuántica "amenaza" la criptografía que protege la información

Ponencia en la Euskal Encounter - EUSKAL ENCOUNTER

BILBAO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diversos expertos que se han dado cita en la 34ª edición de Euskal Encounter, el encuentro de aficionados y profesionales de la informática que se celebra en el BEC de Barakaldo hasta este domingo, han asegurado que el desarrollo de la computación cuántica "amenaza" con transformar profundamente la criptografía actual, base de la ciberseguridad, al poder, entre otros, reducir de años a segundos el tiempo necesario para descifrar las claves que protegen transacciones bancarias, comunicaciones privadas e información crítica.

En un comunicado, la organización ha informado de las intervenciones en el marco de Euskal Encounter que han llevado a cabo especialistas en el campo de la computación, que han señalado que esta tecnología "ha dejado de ser una promesa reservada a los laboratorios para comenzar a ofrecer soluciones reales a algunos de los problemas más complejos de la industria".

Uno de los ámbitos que experimentará una transformación más profunda será la criptografía, base de la seguridad digital actual, han advertido.

Así, los expertos han coincidido en que la futura capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos podría reducir de años a segundos el tiempo necesario para descifrar las claves criptográficas que protegen gran parte de la actividad digital, lo que ha llevado a bancos, aseguradoras y otras grandes organizaciones a iniciar su transición hacia sistemas de criptografía poscuántica.

Durante su intervención, el investigador sénior de Multiverse especializado en computación cuántica, Borja Aizpurua Altuna, ha afirmado que "la criptografía, tal y como la conocemos, va a cambiar. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo".

Asimismo, ha destacado que las aplicaciones de esta tecnología ya alcanzan ámbitos como la optimización logística, la gestión de riesgos, la manufactura o la inteligencia artificial.

Por su parte, el ingeniero de software de Multiverse Jorge Quevedo Durán ha subrayado que la computación cuántica "ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción", sino que forma parte del presente, al utilizarse para optimizar rutas logísticas, seleccionar moléculas para investigación científica o resolver problemas con un elevado número de combinaciones posibles.

Según ha explicado, el avance del 'hardware' cuántico, con equipos cada vez más potentes y un mayor número de 'qubits', permitirá ampliar estas aplicaciones y afrontar problemas que la informática convencional no puede resolver de forma eficiente.