Plantean una hipótesis sobre cómo se formaron las lunas de Urano

Archivo - Se cree que Ariel, la cuarta luna más grande de Urano, está compuesta a partes iguales de roca y hielo. - NASA - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto Tecnológico de California (Caltech) de Estados Unidos limita los posibles orígenes de las cinco lunas regulares de Urano.

El eje de rotación de Urano está inclinado 98° con respecto al sistema solar, posiblemente debido a un antiguo impacto gigante. Los resultados se recogen en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Las cinco lunas regulares del planeta orbitan en el mismo plano inclinado, pero el origen de sus órbitas inclinadas no está claro. Michael Brown y sus colaboradores utilizaron mediciones de las proporciones de deuterio-hidrógeno (D/H) en el hielo de agua de las cinco lunas regulares de Urano, obtenidas a partir de observaciones del Telescopio Espacial James Webb, para explorar escenarios de formación lunar.

El análisis indicó que la proporción D/H promedio para las cinco lunas era casi cinco veces mayor que la proporción D/H medida en la atmósfera de Urano, comparable a las proporciones D/H medidas en cometas.

Las proporciones D/H estimadas indican que las lunas no contienen cantidades sustanciales de material uraniano, lo que descarta escenarios de formación que impliquen una mezcla significativa del sistema planetario tras un impacto gigante.

El análisis sugiere que las lunas podrían haberse formado a partir de los restos de un sistema de satélites preexistente, destruido por un impacto gigante, o a partir de cuerpos del Sistema Solar Exterior capturados por las fuerzas de marea de Urano.

La relación D/H ligeramente elevada de Miranda, la luna regular más interna, en comparación con las demás lunas, podría indicar una historia de formación distinta. Según los autores, estos hallazgos podrían ayudar a dilucidar el origen de las lunas de Urano.