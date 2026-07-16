Revelan la posible existencia de una atmósfera en un planeta rocoso cercano a una estrella

Archivo - Galaxias - ESO - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi una década después del descubrimiento de LHS 1140b, un exoplaneta rocoso en la zona habitable de una estrella cercana de baja masa, un nuevo estudio revela que el objeto podría tener su propia atmósfera, según expertos de la Universidad de Florida (Estados Unidos).

En concreto, Jason Dittmann, doctor en astronomía y profesor adjunto de la Universidad de Florida, descubrió el planeta por primera vez en 2016. Ahora, es coautor de este nuevo estudio, publicado en 'Science', que utiliza el escape de helio para explicar una posible atmósfera.

"Lo más interesante de este artículo es que es la primera vez que vemos un planeta rocoso, similar a la Tierra, que aún podría tener atmósfera", detalla Dittmann.

El telescopio Magellan Clay del Observatorio Las Campanas en Chile mostró evidencia de que el helio escapa del planeta. Sin embargo, la edad del planeta indica que se habría quedado sin helio a menos que estuviera reponiendo sus propias reservas, lo que apunta a la posible existencia de una atmósfera.

En 2016, Dittmann utilizó estudios terrestres para buscar estrellas cuya luz se atenuaba brevemente cuando los planetas en órbita pasaban por delante de ellas.

Sin embargo, la observación desde tierra permite que la atmósfera terrestre interfiera en este proceso. Para comprender si el brillo de las estrellas se debía a nubes tenues o a la humedad que soplaba desde la Tierra, entrenó un algoritmo de aprendizaje automático para descifrar qué señales eran causadas por el clima terrestre y cuáles por el paso de un planeta.

Este método ayudó a Dittmann a encontrar LHS 1140b. Debido a la órbita del planeta, solo podía observarse unas pocas veces al año, por lo que intentó aprovechar al máximo las limitadas oportunidades que tenía para estudiarlo.

Considerando el tipo de estrella alrededor de la cual orbita, Dittmann afirmó que la temperatura del planeta debería ser similar a la de la Tierra. Está compuesto de roca en lugar de gas y se encuentra a unos 40 años luz de distancia. También existe un segundo planeta en el sistema, LHS 1140c, que se ubica fuera de la zona habitable del mismo.

Otros planetas rocosos descubiertos en la última década perdieron sus atmósferas con el tiempo. Teniendo en cuenta la edad de LHS 1140b y la falta de atmósferas en planetas similares, Dittmann y su equipo no esperaban encontrar helio.

LHS 1140b era diferente. "Estábamos llegando a un punto en el que pensábamos que quizás ninguno de estos planetas tenía atmósfera, y que debíamos buscar planetas que orbitaran estrellas similares al Sol en lugar de estrellas más pequeñas", explica Dittmann. "Y finalmente, encontramos uno que sí tiene atmósfera, y resulta ser precisamente en el que había invertido tantas horas de trabajo".

Tras descubrir el planeta, Dittmann solicitó rápidamente datos de rayos X del sistema planetario. Esto le proporcionó la información sobre la energía que la estrella aportaba al planeta, lo cual resultó clave para interpretar la señal de helio años después.

El telescopio Magellan Clay reveló posteriormente que el helio escapaba del planeta, un proceso que también ocurre en la Tierra. Los datos de rayos X explicaron la velocidad a la que el planeta perdía helio debido a la radiación de rayos X de su estrella anfitriona. Por lo tanto, los datos de rayos X demostraron que el objeto rocoso debía estar reponiendo su suministro de helio; de no ser así, no quedaría helio.

El equipo comenzó solicitando observaciones de helio, ya que es el gas más fácil de detectar. Pero ahora que existe una posible evidencia de atmósfera, el grupo de científicos puede empezar a analizar el dióxido de carbono y el agua para seguir investigando las condiciones del planeta.

LHS 1140b es uno de los objetivos seleccionados actualmente dentro del Programa de Tiempo Discrecional del Director (DDT) para Mundos Rocosos. El programa DDT para Mundos Rocosos es una iniciativa conjunta del Telescopio Espacial James Webb y el Telescopio Espacial Hubble, dedicada a encontrar evidencia de atmósferas en exoplanetas rocosos que orbitan estrellas enanas.

Dittmann asegura que el programa DDT de Rocky Worlds debería poder demostrar o refutar la existencia de una atmósfera en LHS 1140b en los próximos cuatro o cinco años.