VÍDEO:Ameriza cerca de San Diego (California) la tripulación que ha vuelto de EEI por problema de salud de un astronauta

Ameriza cerca de San Diego (California) la tripulación que ha vuelto de la EEI por un problema de salud de un astronauta.
Europa Press Ciencia
Publicado: jueves, 15 enero 2026 12:03
MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La misión SpaceX Crew-11 de la agencia de la Estación Espacial Internacional (EEI) ha amerizado cerca de la costa de San Diego (California, EEUU) a las 09:41 hora peninsular, según ha informado la NASA a través de su perfil en 'X'. Esta es la tripulación que la NASA ha decidido traer de vuelta antes de lo previsto debido a un problema de salud de uno de sus miembros.

"¡Bienvenidos a casa, Tripulación 11! A las 3:41 a. m. ET (08:41 UTC), la nave espacial Dragon @SpaceX amerizó frente a la costa de San Diego, California", ha señalado la agencia a través de su perfil en 'X'.

La NASA anunció su decisión de regresar a la Tierra la misión SpaceX Crew-11 el pasado 8 de enero al monitorear el estado de salud de un miembro de la tripulación que actualmente reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital y se encuentra estable.

Debido a la privacidad médica, la agencia espacial de Estados Unidos no ha compartido más detalles sobre el miembro de la tripulación. Tal y como ha precisado la agencia, los cuatro miembros de la tripulación serán transportados a un hospital local para una evaluación adicional, "aprovechando los recursos médicos de la Tierra para brindar la mejor atención posible".

