Así es el traje espacial de la NASA para volver a pisar la Luna

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La NASA presentó este 15 de marzo los nuevos trajes espaciales, encargados a Axiom Space, con el que sus astronautas de la misión Artemis III se aventurarán en la superficie del polo sur de la Luna.

Llamado Unidad de Movilidad Extravehicular Axiom, o AxEMU por sus siglas en inglés, el traje espacial se basa en los desarrollos de prototipos de trajes espaciales de la NASA e incorpora la última tecnología, movilidad mejorada y protección adicional contra los peligros en la Luna.

El AxEMU presenta el rango de movimiento y la flexibilidad necesarios para explorar más el paisaje lunar, y el traje se adaptará a una amplia gama de miembros de la tripulación, con capacidad para al menos el 90 por ciento de la población masculina y femenina de EE.UU, explicaron los responsables del programa durante su presentación en el Centro Espacial de Houston. La primera mujer en pisar la Luna vestirá uno de estos trajes en Artemis III.

Aunque este prototipo utiliza un material de cubierta gris oscuro, la versión final probablemente será completamente blanca cuando la usen los astronautas de la NASA en la superficie de la Luna, para ayudar a mantener a los astronautas seguros y frescos mientras trabajan en el duro entorno del espacio.

La NASA estableció la base para AxEMU con los esfuerzos de desarrollo de prototipos de la Unidad de movilidad extravehicular de exploración (xEMU) de la agencia que avanzaron en los diseños de trajes espaciales para múltiples destinos. Axiom Space utilizó la experiencia, los conocimientos y los datos detrás de xEMU como base para el diseño y desarrollo de AxEMU, incluidos los avances en tecnología, capacitación, comentarios de los astronautas sobre comodidad y maniobrabilidad, y compatibilidad con otros sistemas de la NASA.

Los expertos de la NASA definieron los estándares técnicos y de seguridad según los cuales se fabricarán los trajes espaciales, y Axiom Space acordó cumplir con estos requisitos clave de la agencia.

