La nave Orion completa su primer sobrevuelo lunar

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nave Orion de la misión Artemis I de la NASA ha completado su primer sobrevuelo de la Luna tras culminar su vuelo por la cara oculta del satélite y recuperar contacto con la Tierra.

Artemis 1es una misión orbital lunar sin tripulación, el primer vuelo espacial del programa Artemis de la NASA. Se trata de la primera prueba de vuelo integrada de la nave espacial Orión y el cohete Space Launch System, que despegó el 16 de noviembre del Centro Kennedy en Florida para una misión de ida y vuelta de 25 días al vecindario lunar. El objetivo final es que los astronautas de la NASA vuelvan a pisar la Luna, medio siglo después del programa Apolo.

Orion volvió a adquirir la señal con DSN (Deep Space Network) de la NASA, a las 12.59 UTC después de realizar con éxito el encendido de sobrevuelo motorizado de salida quince minutos antes a una velocidad de más de 933 kilómetros por hora. En el momento del encendido de motores, Orión estaba a 528 kilómetros sobre la Luna, viajando a 8.083 kilómetros por hora. Poco después del encendido de motor, Orión pasó a sólo 130 kilómetros sobre la Luna, viajando a 8.210 kilómetros por hora. En el momento del sobrevuelo lunar, Orión estaba a más de 370.000 kilómetros de la Tierra, informa la NASA.

La imagen de arriba de la Luna fue tomada desde la nave Orion durante su sexto día de vuelo, mientras se acercaba a este primer sobrevuelo motorizado de salida.

Fly-by complete!@NASA_Orion completed its closest fly-by of the Moon this morning, 81 miles above the lunar surface, traveling 5,102 mph. Before the fly-by, we conducted an outbound powered fly-by burn, increasing speed at a rate of more than 580 mph: https://t.co/gqViM3BJLg pic.twitter.com/9IUkQUj4pf