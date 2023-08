Parker acelera en Venus para volar más cerca y rápido por el Sol

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sonda solar Parker de la NASA pasó cerca de Venus el 21 de agosto, utilizando la gravedad del planeta para batir sus propias marcas en vuelos alrededor del Sol que comenzarán el próximo mes.

Justo antes de las 12.03 UTC, moviéndose aproximadamente a más de 24 kilómetros por segundo, la sonda solar Parker pasó a 4.003 kilómetros sobre la superficie de Venus mientras giraba alrededor del planeta hacia el interior del sistema solar, informa la NASA.

El equipo de operaciones de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) Johns Hopkins, se mantuvo en contacto con la nave espacial durante el sobrevuelo a través de la Red de Espacio Profundo de la NASA, excepto durante los ocho minutos esperados en su máxima aproximación, cuando Venus estaba entre la Tierra y Parker, y determinó que la nave espacial estaba en curso y funcionando con normalidad.

Las asistencias gravitatorias de Venus son esenciales para acercar progresivamente la sonda solar Parker al Sol; La nave espacial depende del planeta para reducir su energía orbital, lo que a su vez le permite viajar más cerca del Sol, donde, desde 2018, ha estado explorando los orígenes y descubriendo los secretos del viento solar y otras propiedades del del entorno cercano al Sol en su origen.

Parker Solar Probe zoomed past Venus on Aug. 21! This Venus gravity assist will allow Parker to set or match its speed and distance records, as it flies within 4.5 million miles from the solar surface at close to 394,800 miles per hour.

