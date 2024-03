Space X logra que su nave Starship vuele en órbita terrestre

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

SpaceX consiguió volar con éxito por primera vez en la órbita terrestre su nave de propósito interplanetario Starship este 14 de marzo, en su tercer vuelo de prueba.

El vuelo de Starship superó los 48 minutos antes de que la señal de la cámara a bordo desapareciera. Las últimas imágenes, registradas a entre 92 y 75 kilómetros de altura mostraban cómo el plasma rodeaba la nave. Sin embargo, no hubo amerizaje en el Océano Índico como estaba previsto, lo que apunta a que la nave pudo desintegrarse por el calor extremo que se produce por la fricción durante el reingreso en la atmósfera.

"La nave espacial alcanzó la velocidad orbital", anunció el fundador de SpaceX, Elon Musk, en X después del despegue. Tanto el vehículo Starship como su propulsor Super Heavy no sobrevivieron hasta el aterrizaje previsto, pero los funcionarios de SpaceX dijeron que el vuelo de prueba logró varios de sus objetivos clave durante el vuelo.

El cohete de más de 120 metros de altura se elevó a las 13.25 UTC sobre la plataforma de lanzamiento en la base de Bpoca Chica dejando una enorme nube por la combustión de sus 33 motores raptor, que se activaron sin excepción.

A los 3 minutos de vuelo se produjo la separación de la etapa superior Starship del cohete Super Heavy, que no fue recuperado. Los seis motores Merlin de Starship se activaron igualmente.

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD