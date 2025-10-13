Las medidas para mejorar la equidad de género están vinculadas a un mejor desempeño empresarial

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El décimo informe de la serie Gender Equity Insights del Bankwest Curtin Economics Centre (BCEC) y la Agencia para la Igualdad de Género en el Trabajo (WGEA) dirigido por la Universidad de Curtin (Australia) muestra que las empresas que toman medidas en favor de la igualdad de género ven una menor rotación de personal, más mujeres en puestos de liderazgo y un mejor valor para los accionistas. El trabajo advierte que las empresas australianas podrían quedar rezagadas respecto de sus competidores si no toman medidas enérgicas para abordar el equilibrio de género.

Los nuevos hallazgos provienen del conjunto de datos líder a nivel mundial de WGEA sobre empleadores australianos, que abarca a más de 5,1 millones de trabajadores. El informe investiga los factores que impulsan el equilibrio de género. El equilibrio de género implica tener al menos un 40% de mujeres y un 40% de hombres en la fuerza laboral.

El informe también revela que las tasas de renuncia más altas entre las mujeres son un factor clave que determina si las empresas avanzan hacia una fuerza laboral con equilibrio de género o se alejan de ella. Como resultado, será más difícil para las empresas que no aborden este tema lograr la equidad de género. Sin embargo, las empresas que toman medidas proactivas, como establecer objetivos de equidad salarial, realizar análisis periódicos de la brecha salarial de género y flexibilizar los roles de liderazgo, ven menos mujeres que se van y más mujeres que asumen puestos directivos.

El director del BCEC y autor del informe, el distinguido profesor John Curtin Alan Duncan, destaca que la investigación muestra que la equidad de género en la fuerza laboral en Australia es una historia tanto de progreso como de fragilidad. "El equilibrio de género no es sólo una cuestión de equidad, es una estrategia financiera sólida", asegura el profesor Duncan.

Las organizaciones que invierten en estrategias de equidad no solo reducen la brecha salarial, sino que también desarrollan plantillas más sólidas y resilientes. Por el contrario, aquellas que no actúen seguirán perdiendo talento, lo que erosionará las reservas de liderazgo. De esta forma, la investigación destaca que la equidad de género y un mejor desempeño de las empresas van de la mano. Esto demuestra que los equipos ejecutivos con equilibrio de género generan mayor valor para la empresa.

Para una empresa de 1.000 millones de dólares que cotiza en la ASX, esto equivale a alrededor de 93 millones de dólares en promedio en valor agregado para la empresa y hasta 120 millones de dólares dependiendo del equilibrio de género en el liderazgo existente de la organización. El trabajo se basa en evidencia existente de que los equipos de liderazgo diversos fomentan una mejor innovación, una mejor toma de decisiones y tienen una mayor capacidad para afrontar las crisis económicas.

Mary Wooldridge, directora ejecutiva de WGEA, añade que todos los empleadores podrían obtener beneficios al abordar la igualdad de género, comenzando con un análisis de la brecha salarial de género. "La evidencia es clara: los equipos de liderazgo con equilibrio de género no solo apoyan a las mujeres, sino que también ofrecen mejores resultados al fomentar una mejor toma de decisiones, innovación y capacidad para afrontar los desafíos".

La directora de WGEA agrega: "Esta investigación señala los beneficios que obtienen aquellos empleadores que deciden incorporar la igualdad de género en sus estrategias comerciales. Al analizar los datos y desarrollar un enfoque adaptado a las necesidades específicas de su fuerza laboral, los empleadores pueden crear una sólida base de líderes talentosos y ayudar a salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de su organización".

El informe también investiga las brechas salariales dentro de una organización, entre mujeres y hombres que realizan trabajos de nivel similar, pero que tienen salarios diferentes, también conocidas como "brechas salariales horizontales".

El estudio revela que muchos roles están ahora dentro del 5 por ciento de la paridad, lo que sugiere que otros problemas estructurales (como la segregación ocupacional entre roles e industrias y las diferencias salariales a nivel sectorial) siguen siendo factores más dominantes que impulsan las brechas salariales de género.

El informe también concluye que, si bien las industrias de servicios, como las artes y la recreación, el alojamiento y la alimentación, y las finanzas, están mostrando avances positivos en materia de equilibrio de género, en todas las industrias solo el 27 por ciento de los empleadores tienen una fuerza laboral con equilibrio de género.

Los directorios se están acercando a la paridad, pero el equilibrio de género en el liderazgo todavía es poco común (solo 1 de cada 4 empleadores). Por todo ello, el informe establece una agenda clara para la acción de los empleadores, que incluye el seguimiento y el tratamiento de los patrones de renuncia, la incorporación de la responsabilidad por el equilibrio en el liderazgo, el rediseño de los canales para que las mujeres accedan a roles tradicionalmente dominados por hombres y los hombres a roles dominados por mujeres, y la normalización de la flexibilidad en los roles de liderazgo.