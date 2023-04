Mira Petrovic, la científica que rechazó un "soborno" de 70.000 euros de una Universidad de Arabia Saudí: "No es ético"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La química analítica Mira Petrovic, una de las investigadoras altamente citadas que aparece en la lista de Clarivate, que sirve como indicador del Ranking de Shanghái, rechazó una oferta de 70.000 euros de Arabia Saudí para poner su primera afiliación en la Universidad Rey Saúd durante un año.

"No tendría que haber investigado nada, era un soborno para hacer una cosa fraudulenta. No es ético poner que yo soy de esa institución", ha asegurado en una entrevista a Europa Press Petrovic, que lleva trabajando en España desde 1999 y actualmente es investigadora del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) con afiliación en el Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA), donde es jefa de Departamento.

Para las universidades, tener afiliados a investigadores altamente citados que aparecen en Clarivate supone una marca de calidad que tiene repercusión en el Ranking de Shanghái. "Recibí una oferta de Arabia Saudí para que mi primera afiliación fuera en la Universidad Rey Saúd y el hecho de que yo aparezca en la lista Clarivate se atribuiría a Arabia Saudí", ha señalado la científica.

"La oferta era directa, cobrar 70.000 euros directos para mí y no para investigación. Después podría haber opción de hablar de investigación, pero era algo secundario que vendría a posteriori", ha subrayado Petrovic, que ha recordado que recibió por correo electrónico la oferta, que sería de carácter anual y podría renovarse: "Hay investigadores que lo hacen año tras año".

11 INVESTIGADORES QUE TRABAJAN EN ESPAÑA, AFILIADOS EN ARABIA SAUDÍ

El informe 'El juego de afiliación entre las instituciones de Educación Superior e Investigación españolas y saudíes' de Siris revela que hay once investigadores afiliados en instituciones de Arabia Saudí que indican instituciones españolas como afiliaciones secundarias.

La consultora Siris realizó esta investigación tras la publicación de un artículo de El País en el que informaba de que el químico Rafael Luque había sido suspendido por la Universidad de Córdoba de su empleo y sueldo durante los próximos trece años por la afiliación científica incorrecta de su producción investigadora. El informe refleja que, además de Luque, hay otros seis investigadores españoles que ingresaron en la lista de Clarivate con una afiliación principal en una institución española, pero cambiaron su afiliación principal a una universidad de Arabia Saudí.

"Esto no es legal, al menos yo con el contrato que tengo en ICRA no puedo hacer ninguna colaboración ni poner mi nombre en otra institución sin un acuerdo expreso entre instituciones", ha relatado a Europa Press Mira Petrovic, al tiempo que ha añadido que, en su caso, la universidad de Arabia Saudí "no quería colaborar con ICRA".

Aunque ha reconocido que el dinero "es una tentación" y que la oferta le habría "solucionado la vida", ha afirmado que "en ningún momento" pensó en aceptar la propuesta de Arabia Saudí. "No es ético, es fraudulento", ha incidido.

La investigadora ha advertido de que, tras conocerse esta situación, es posible que ahora salga "más gente que ha recibido ofertas y las ha rechazado": "Lo harán público, hasta ahora nadie quería decirlo, no lo querían desvelar".

Al ser preguntada sobre si esta situación puede perjudicar al prestigio del Ranking de Shaghái, Petrovic ha apuntado que no cree que vaya a perjudicar a su prestigio pero sí ha apostado por hacer "unos cambios".

CAMBIAR LA EVALUACIÓN DE LOS CIENTÍFICOS EN EL RANKING DE SHANGHÁI

Así, la científica ha criticado que el ranking "mire sólo el punto de vista cuantitativo". "No tiene sentido, ahora solo se mira el número de artículos que alguien publica, sin mirar tanto la calidad. Hay que introducir algunos cambios en estos rankings y cómo se valora a los investigadores y pasar de indicadores cuantitativos a una evaluación cualitativa", ha propuesto.

Por último, Petrovic ha destacado que en Arabia Saudí hay "algo" de investigación, pero "mucho menos de lo que sale". "Ellos, con todas estas trampas que hace, parece que tienen una investigación fantástica y no es el caso. Destacan en algunos campos, pero son pocos", ha concluido.

El informe elaborado por la consultora Siris, que analiza la lista de Investigadores Altamente Citados de Clarivate, en la que aparecen alrededor de 7.000 investigadores, explica que, para las universidades, tener investigadores altamente citados "es importante porque se considera una marca de calidad y aumenta su atractivo". Además, esta lista es un "indicador clave" del Ranking Académico de Universidades del Mundo de Shanghái.

En este sentido, el documento resalta que un solo investigador altamente citado puede permitir que una universidad gane hasta 200 puestos en el Ranking de Shanghái. Arabia Saudí, con 112 investigadores altamente citados, tiene una proporción entre cinco y diez veces mayor de estos investigadores en comparación con España, Alemania o Francia. Según Clarivate, 44 de estos investigadores sólo están asociados a instituciones sauditas a través de becas de investigación y no de empleo principal.

El informe elaborado por Siris, que indica que más de la mitad de los investigadores altamente citados de la Universidad King Saud y la King Abdulaziz tienen afiliaciones sólo a través de una beca de investigación, advierte de la posibilidad de que el número real "sea aún mayor, ya que en 2021 sólo se listaron nueve investigadores con este tipo de afiliación a universidades sauditas".

EL CSIC INVESTIGA LOS CASOS DE AFILIADOS EN ARABIA SAUDÍ

Ante estos datos, fuentes del CSIC informaron a Europa Press que la institución está estudiándolo, aunque por el momento no puede dar una respuesta definitiva al respecto, ya que han encontrado "inconsistencias" en algunos datos que figuran en Clarivate que necesitan ser revisados con más detalle.

Por otro lado, las mismas fuentes recuerdan que la nueva Ley de la Ciencia y la Innovación regula la doble afiliación desde septiembre de 2022 y el CSIC está analizando el modo en el que se aplicará en la institución.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación afirman que van a esperar a conocer la valoración del Comité de Ética del CSIC y, en caso de que exista algún tipo de irregularidad, se depurarán responsabilidades. Del mismo modo, aseguran que la prioridad del Gobierno siempre ha sido la mejora de la calidad del sistema científico y universitario en su conjunto y explican que estos rankings acumulan un histórico de críticas a su validez por el tipo de indicadores que emplean y, por tanto, recuerdan, no deberían tomarse como únicas referencias a la hora de clasificar la excelencia de las universidades en el mundo.

El Ministerio de Universidades también está valorando el alcance de la información. Así, fuentes del Departamento que dirige Joan Subirats explican que en su trabajo, a través de su acción legislativa, su prioridad siempre ha sido la mejora de la calidad del sistema universitario y científico en su conjunto, y muestran su preocupación "más allá de que pueda estar acotado a Universidades, centros de investigación o investigadores concretos".