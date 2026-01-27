El Reloj del Juicio Final se acerca más que nunca al Apocalipsis por la amenaza nuclear, la IA o el cambio climático

Archivo - Un robot interactúa con una mujer - Axel Heimken/dpa - Archivo

El Boletín de los Científicos Atómicos ha situado este martes su simbólico Reloj del Juicio Final este 2026 más cerca que nunca del Apocalipsis, a 85 segundos de la media noche, por, entre otros factores, la creciente amenaza de las armas nucleares, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA), múltiples preocupaciones sobre la seguridad biológica y la continua crisis climática.

El Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos (SASB), encargado de fijar el Reloj, ha exigido medidas urgentes para limitar los arsenales nucleares, crear directrices internacionales sobre el uso de la IA y firmar acuerdos multilaterales para abordar las amenazas biológicas globales.

"El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos están en aumento, la cooperación está en declive y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir una acción rápida de sus líderes", ha señalado la presidenta del SASB, Alexandra Bell.

La hora del Reloj del Juicio Final es determinada anualmente por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos, en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a ocho Premios Nobel.

El cambio de hora más reciente fue en enero de 2025, cuando el Reloj del Juicio Final se fijó en 89 segundos para la medianoche.

Daniel Holz, PhD, profesor de la Universidad de Chicago en los departamentos de Física, Astronomía y Astrofísica, el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Kavli de Física Cosmológica, y presidente del SASB, Boletín de los Científicos Atómicos, ha afirmado que "las peligrosas tendencias en materia de riesgo nuclear, cambio climático, tecnologías disruptivas como la IA y bioseguridad vienen acompañadas de otro acontecimiento alarmante: el auge de las autocracias nacionalistas en países de todo el mundo".

"Nuestros mayores desafíos requieren confianza y cooperación internacionales, y un mundo fragmentado en un 'nosotros contra ellos' dejará a toda la humanidad en mayor vulnerabilidad", ha advertido.

Por su parte, Maria Ressa, cofundadora y directora ejecutiva de Rappler, profesora de Práctica Profesional en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de la Paz 2021, ha señalado que "sin hechos, no hay verda. Sin verdad, no hay confianza. Y sin estos, la colaboración radical que este momento exige es imposible".

"Vivimos un Armagedón informativo -la crisis subyacente a todas las crisis- impulsado por una tecnología extractiva y depredadora que difunde mentiras más rápido que los hechos y las ganancias de nuestra división. No podemos resolver problemas cuya existencia no concordamos. No podemos cooperar transfronterizamente cuando ni siquiera podemos compartir los mismos hechos. Las amenazas nucleares, el colapso climático, los riesgos de la IA: nada puede abordarse sin antes reconstruir nuestra realidad compartida. El tiempo apremia", ha alertado.