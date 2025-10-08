Los remolinos de polvo danzantes trazan vientos furiosos en Marte

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al analizar 20 años de imágenes de las naves espaciales Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea, científicos de la Universidad de Berna (Suiza) han rastreado 1.039 remolinos similares a tornados para revelar cómo el polvo se eleva en el aire y se desplaza alrededor de la superficie de Marte.

Publicados en 'Science Advances', sus hallazgos -incluido que los vientos más fuertes en Marte soplan mucho más rápido de lo que pensábamos- dan una imagen mucho más clara del tiempo y el clima del Planeta Rojo.

Con estos remolinos de polvo recopilados en un único catálogo público, esta investigación representa solo el comienzo. Además de su utilidad científica, será útil para planificar futuras misiones, por ejemplo, incorporando medidas para el molesto polvo que se deposita en los paneles solares de nuestros exploradores robóticos.

Llevamos décadas observando remolinos de polvo con exploradores y orbitadores marcianos. Esta investigación va un paso más allá, al ser la primera en rastrear el movimiento de tantos de estos tornados para descubrir con exactitud cómo se desplazan por la superficie marciana.

El estudio está dirigido por Valentin Bickel, de la Universidad de Berna (Suiza). Su catálogo es el primero que incluye las velocidades y direcciones de movimiento de los remolinos de polvo en todo Marte. "Los remolinos de polvo hacen visible el viento, normalmente invisible", explica Valentin. "Al medir su velocidad y dirección de desplazamiento, hemos comenzado a cartografiar el viento en toda la superficie de Marte. Esto era imposible antes porque no disponíamos de suficientes datos para realizar este tipo de medición a escala global".

Cabe tener en cuenta que el polvo puede proteger del Sol para mantener las temperaturas diurnas más frescas y actuar como una manta para mantener las temperaturas nocturnas más cálidas. Las partículas de polvo pueden actuar como punto de partida para la formación de nubes, mientras que las tormentas de polvo pueden incluso forzar la salida del vapor de agua al espacio.

A diferencia de la Tierra, donde la lluvia lo arrastra del aire, el polvo puede permanecer en la atmósfera de Marte durante mucho tiempo, dispersándose por todo el planeta. Por lo tanto, para comprender mejor el clima marciano, los científicos están interesados en comprender cuándo, dónde y cómo el polvo se eleva de la superficie a la atmósfera.

Para este nuevo estudio, los investigadores entrenaron una red neuronal para reconocer remolinos de polvo y luego revisaron imágenes tomadas por Mars Express desde 2004 y ExoMars TGO desde 2016 para crear un catálogo de 1.039 de ellos.

El mapa incluido en este comunicado muestra la ubicación de los 1.039 remolinos de polvo y la dirección de movimiento de 373. Confirma que, si bien se encuentran remolinos de polvo por todo Marte, incluso en sus imponentes volcanes, muchos son arrastrados desde ciertas regiones de origen. Por ejemplo, muchos se concentraron en Amazonis Planitia (arriba a la izquierda del mapa), una enorme área de Marte cubierta por una fina capa de polvo y arena.

Al rastrear la velocidad de los remolinos de polvo, los investigadores detectaron velocidades del viento de hasta 44 m/s (158 km/h). Esto es más rápido de lo que jamás hayamos medido con rovers en tierra, aunque cabe destacar que el aire marciano es tan tenue que un ser humano apenas notaría un viento de 100 km/h en Marte.

Los investigadores descubrieron que, en la mayoría de los casos, los remolinos de polvo se desplazaban por el paisaje a una velocidad superior a la prevista por los modelos meteorológicos actuales de Marte. En lugares donde la velocidad del viento es superior a la esperada, es posible que se esté levantando más polvo del suelo de lo que creíamos.

Este tipo de visión global requiere una gran cantidad de datos, que no pueden ser capturados únicamente por rovers y módulos de aterrizaje. Hasta ahora, los modelos del clima de Marte se han basado en los datos limitados que tenemos de misiones que realmente no cubren gran parte de la superficie del planeta. Gracias a este estudio, ahora contamos con numerosas mediciones nuevas de todo Marte, lo que contribuye a fundamentar y refinar los modelos. Esto mejora nuestra comprensión y las predicciones de los patrones de viento alrededor del Planeta Rojo.