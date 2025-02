Tiendas islámicas adornaron altares mayores en iglesias medievales

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un fresco del siglo XIII redescubierto en Ferrara, Italia, proporciona evidencia única de que las iglesias medievales utilizaban tiendas islámicas para ocultar sus altares mayores.

Se cree que este fresco de 700 años de antigüedad es la única imagen sobreviviente de su tipo y ofrece evidencia valiosa de una práctica cristiana poco conocida.

El fresco parcialmente visible, identificado por la historiadora de Cambridge doctora Federica Gigante, representa casi con certeza una tienda real, ahora perdida, que el artista pudo haber visto en la misma iglesia.

La tienda original, de colores brillantes y cubierta de joyas, podría haber sido un regalo diplomático de un líder musulmán o un trofeo confiscado en el campo de batalla.

La investigación de Gigante, publicada en The Burlington Magazine, también sugiere que una figura de alto perfil como el Papa Inocencio IV, quien regaló varios textiles preciosos a la iglesia del convento benedictino de S. Antonio en Polesine, Ferrara, donde se pintó el fresco, pudo haber regalado la tienda.

"Al principio parecía increíble y muy emocionante que esto pudiera ser una tienda islámica", dijo la doctora Gigante en un comunicado . "Descarté rápidamente la idea y solo volví a ella años después, con más experiencia y una actitud más valiente hacia la investigación. Probablemente no encontraremos otra imagen sobreviviente como esta. No he dejado de mirar, pero supongo que es bastante único".

El fresco proporciona evidencia crucial de una iglesia medieval que utilizaba tiendas islámicas en prácticas cristianas clave,

incluida la misa, sugiere el estudio.

"Los textiles islámicos estaban asociados con la Tierra Santa, de donde los peregrinos y los cruzados traían los textiles islámicos más preciados", dijo Gigante.

"Pensaban que existía una continuidad artística desde la época de Cristo por lo que su uso en un contexto cristiano estaba más que justificado. Los cristianos de la Europa medieval admiraban el arte islámico sin darse cuenta plenamente de ello.

Si bien es bien sabido que había textiles islámicos en las iglesias europeas de finales de la Edad Media, los fragmentos sobrevivientes suelen encontrarse envueltos alrededor de reliquias o en los entierros de personas importantes.

REPRESENTACIÓN ÚNICA

Se han conservado representaciones de textiles islámicos, en algunos muros de iglesias de Italia, así como en pinturas italianas de finales del período medieval. Pero las imágenes de tiendas islámicas procedentes del mundo islámico occidental, como España, son extremadamente raras y esta podría ser la única representación detallada y de tamaño real identificada.

El fresco fue pintado entre finales del siglo XIII y principios del XIV para representar un dosel colocado sobre el altar mayor. El artista transformó el ábside en una tienda compuesta por un paño azul y dorado que envolvía las tres paredes y estaba rematado por un dosel cónico de dos niveles adornado con joyas, del tipo que se encuentra en todo el mundo islámico.

"El artista puso mucho esfuerzo en lograr que el tejido pareciera real", dijo Gigante.

El fondo era un cielo azul cubierto de estrellas y pájaros, dando la impresión de una tienda de campaña levantada al aire libre.

A principios del siglo XV, el fresco fue parcialmente pintado con escenas de la vida de la Virgen María y Jesucristo. Este fresco posterior ha captado la atención de los historiadores del arte que han pasado por alto las secciones del fresco más antiguo.

Gigante identificó la representación de textiles islámicos cuando visitó la iglesia hace diez años, pero fue necesaria una investigación más profunda para demostrar que el fresco representa una tienda islámica.

Gigante sostiene que el fresco representa una tienda islámica que realmente existió y que en algún momento del siglo XIII, incluso pudo haber estado físicamente presente en la iglesia del convento, proporcionando un punto de referencia directo para el artista.

Ya se sabe que las iglesias medievales utilizaban preciosos tapices textiles para ocultar el altar de la vista de forma permanente, durante la misa o durante períodos litúrgicos específicos. Y al estudiar el fresco, Gigante se dio cuenta de que representa la esquina de un velo, pintado como si estuviera dibujado delante del altar. Gigante, por tanto, cree que la tienda real fue adaptada para servir como 'tetravela', cortinas de altar.

"Si la carpa real solo se erigió en la iglesia en ciertas ocasiones, el fresco podría haber servido como un recordatorio visual de su esplendor cuando no estaba en su lugar", dijo Gigante. "La interacción entre los textiles pintados y los reales se puede encontrar en toda Europa y el mundo islámico a finales del período medieval".

El estudio de Gigante señala que las paredes del ábside están tachonadas de clavos y ménsulas, y que podrían haber servido como soportes estructurales para un textil colgante.

Gigante señala los "detalles extraordinariamente precisos" del fresco como evidencia adicional de que representa una tienda real. La tela que se muestra en el fresco presenta motivos de estrellas azules de ocho puntas inscritas en redondeles, cuyo centro estaba originalmente resaltado con pan de oro, exactamente como las telas doradas utilizadas para tan preciosas tiendas islámicas.

Una banda con inscripciones pseudoárabes recorre el borde tanto superior como inferior. El tejido también presenta contornos blancos para enfatizar los colores contrastantes que reflejan una tendencia en el diseño de seda andalusí del siglo XIII.