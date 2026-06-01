10 principios de inversión a largo plazo para evitar los errores más comunes en la bolsa - Horos Asset Management

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio de 2026.-

El mercado financiero carece de un rumbo predecible, pero la conducta de quienes participan en él sí puede responder a un método estricto. Bajo esta premisa, la gestora independiente Horos Asset Management ha desarrollado un manual práctico que elude las habituales profecías bursátiles para centrarse en lo verdaderamente controlable: el comportamiento del propio ahorrador. Con una rentabilidad anualizada que supera el 12,7% desde el año 2012 y el respaldo de más de 20.000 coinversores que comparten su misma estrategia, la firma ha estructurado un documento gratuito concebido para mitigar esos fallos sistemáticos que, a menudo de forma silenciosa, merman el patrimonio con mayor fuerza que las propias crisis económicas mundiales.

El factor temporal frente a la tentación de adivinar el rumbo del mercado

La consistencia en el tiempo suele ofrecer mejores resultados que el intento de adivinar el momento idóneo para comprar o vender activos. De hecho, los registros históricos de la entidad reflejan que un partícipe que hubiese mantenido su capital de forma ininterrumpida en la estrategia internacional desde mayo de 2012 habría alcanzado un rendimiento del 395,5%. En contraposición, si por intentar anticiparse al mercado se hubiese perdido únicamente las cinco mejores jornadas de todo ese período, la cifra final descendería drásticamente hasta el 275,6%. Este desfase se acentúa todavía más al comprobar que, sin las 30 sesiones más rentables, el beneficio acumulado caería al 89,8%, y sin las 50 mejores, se situaría en un escaso 24,1%. En términos monetarios, una aportación inicial de 10.000 euros se habría transformado en 49.552 euros mediante una permanencia constante, mientras que las interrupciones habrían reducido esa misma cantidad a solo 12.412 euros, evidenciando la importancia de respetar la continuidad del interés compuesto.

Para aportar claridad en un entorno habitualmente complejo, el documento sintetiza las reglas esenciales a través de una estructura clara y aplicable a cualquier perfil financiero:

El mercado premia el tiempo invertido, no el timing:Intentar predecir las oscilaciones diarias resulta ineficaz y suele costar dinero al ahorrador. Volatilidad no es riesgo:Confundir las oscilaciones de los precios con la pérdida definitiva del capital constituye uno de los errores más caros en la gestión patrimonial. Los peores enemigos no cotizan en bolsa:Los sesgos cognitivos y las reacciones emocionales ante las noticias de actualidad provocan peores decisiones que las dinámicas de los propios índices. El coste invisible:El verdadero precio de no invertir se traduce en una pérdida progresiva de poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Las correcciones son el precio de entrada a la rentabilidad:Las caídas temporales del mercado deben interpretarse como ventanas de oportunidad para adquirir activos de valor a precios más competitivos. El interés compuesto:Esta herramienta matemática representa el motor fundamental para el crecimiento patrimonial en horizontes temporales amplios. Aportaciones periódicas:Establecer una disciplina de inversión recurrente permite automatizar el proceso y promediar los precios de adquisición. Gestión activa vs. indexada: Un análisis objetivo revela que la selección meticulosa de activos marca la diferencia en entornos corporativos cambiantes. Calidad, pero no a cualquier precio:Seleccionar buenos negocios resulta insuficiente si no se cuida el margen de seguridad en el momento de la compra. El mejor momento fue ayer. El segundo mejor es hoy:La postergación reduce de manera drástica el efecto multiplicador del tiempo sobre los ahorros.

Una hoja de ruta basada en la experiencia real de gestión

El valor de esta recopilación radica en que no se fundamenta en teorías abstractas, sino en la experiencia real acumulada por el equipo gestor de la firma. De este modo, cada uno de los apartados incluye métricas concretas, referencias bibliográficas contrastadas y gráficos analíticos extraídos de su propia trayectoria en los mercados financieros. A través de estas herramientas, se busca que el lector adquiera una perspectiva histórica y entienda que las turbulencias macroeconómicas forman parte natural del ciclo financiero, permitiendo así sustituir el impulso de corto plazo por una planificación basada en la paciencia y el análisis fundamental.

Toda esta metodología se encuentra desarrollada al detalle en la guia de inversión a largo plazo, la cual se puede consultar sin ningún tipo de coste. Se aconseja revisar detenidamente estos diez principios de inversión a largo plazo con el fin de asentar unos fundamentos sólidos y rigurosos antes de comprometer el capital en cualquier tipo de activo financiero.

Contacto

Emisor: Horos Asset Management

Contacto: Horos Asset Management

Número de contacto: 91 737 09 15