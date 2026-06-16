23 años de RETAIL impulsan Participa Capital con una rentabilidad media histórica del 25% anual

CEO RETAIL REAL ESTATE SERVICES - RETAIL

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 23 años de experiencia, 2.300 operaciones inmobiliarias asesoradas y desde 2015 más de 50 operaciones de inversión ejecutadas consolidan un modelo basado en experiencia, selección de activos y coinversión junto a inversores privados

Madrid, 16 de junio de 2026.- La firma inmobiliaria acumula más de 2.300 operaciones realizadas en más de 23 años de trayectoria, mientras que su equipo gestor, a través de vehículos propios de inversión, ha ejecutado más de 50 operaciones desde 2015, con activos vendidos por importe superior a 24 millones de euros y una rentabilidad media histórica superior al 25% anual.



Retail Real Estate Services inicia una nueva etapa con el lanzamiento de Participa Capital, una plataforma de coinversión inmobiliaria que permitirá a nuevos inversores participar junto al equipo gestor en futuras oportunidades seleccionadas en la Costa del Sol.



La compañía llega a este nuevo proyecto respaldada por una trayectoria de más de 23 años en el sector inmobiliario y más de 2.300 operaciones realizadas, consolidándose como una firma especializada en inversión, intermediación y creación de valor en activos comerciales y residenciales.



Paralelamente a esta actividad profesional, el equipo gestor ha desarrollado desde 2015 una intensa actividad inversora mediante vehículos propios de inversión, participando siempre con capital propio en cada operación.



Durante este periodo se han ejecutado más de 50 operaciones de inversión, con activos vendidos por importe superior a 24 millones de euros y una rentabilidad media histórica superior al 25% anual.



Hasta la fecha, este modelo se ha desarrollado fundamentalmente con recursos propios y junto a un reducido grupo de inversores privados, colaboradores habituales y círculos de friends & family, manteniendo una total alineación de intereses entre todos los participantes.



"Siempre hemos creído que la mejor manera de generar confianza es invertir nuestro propio dinero en las mismas oportunidades que analizamos. Esa alineación de intereses ha sido una constante en todas nuestras inversiones durante estos años", explica Daniel García Balboa, fundador de Retail Real Estate Services.



Tras más de una década desarrollando este modelo de inversión y los resultados obtenidos, la compañía ha decidido abrirlo a nuevos coinversores mediante el lanzamiento de Participa Capital.



Las primeras oportunidades de inversión estarán centradas en locales comerciales prime en Madrid y en activos residenciales de alta calidad en la Costa del Sol, especialmente en apartamentos y villas en Marbella, así como apartamentos en primera línea de playa y ubicaciones estratégicas de la New Golden Mile de Estepona.



Las oportunidades de coinversión estarán dirigidas a inversores que busquen participar en proyectos inmobiliarios seleccionados junto al equipo gestor, con tickets de inversión a partir de 100.000 euros.

Contacto

Nombre contacto: DANIEL GARCÍA BALBOA

Descripción contacto: CEO RETAIL

Teléfono de contacto: 911814002



