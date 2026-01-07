622.590 unidades vendidas en todo el mundo: JETOUR acelera su estrategia global en 2025

JETOUR International - JETOUR

(Información remitida por la empresa firmante)

En 2025, las ventas globales de JETOUR alcanzaron las 622.590 unidades, un aumento interanual del 9.5 %, estableciendo un nuevo récord anual

China, 5 de enero.- Mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles globales se centran en expandir sus gamas de modelos y entrar en nuevos mercados, la marca relativamente más joven JETOUR ha adoptado un enfoque diferente. Gracias a su rápido crecimiento en el mercado de Oriente Medio, ha construido una reputación de excelencia con influencia global, impulsando así el avance positivo de su estrategia de internacionalización. Según datos reportados, en 2025, las ventas globales de JETOUR alcanzaron las 622.590 unidades, un aumento interanual del 9.5 %, estableciendo un nuevo récord anual.



80 % de crecimiento: el efecto palanca influye en el mercado global

En 2025, JETOUR logró ventas de más de 70.000 unidades en Oriente Medio, lo que representa un aumento interanual de más del 80 %. En el mercado de SUV, la cuota de mercado de JETOUR subió al 8.45 %, posicionándose entre los 3 primeros en general y como número 1 entre las marcas chinas. Las series X y T han asegurado una base sólida en los segmentos de SUV familiar y todoterreno ligero. Notablemente, la Serie T ocupa el primer lugar en el segmento de SUV todoterreno ligero en mercados clave como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.



Mientras tanto, JETOUR está siguiendo una estrategia de posicionamiento premium. En noviembre, el primer modelo de la Serie G, el G700, fue lanzado en los EAU. Posicionado como un SUV todoterreno premium, enfatiza el diseño, el rendimiento y la experiencia del usuario, elevando la imagen de marca de JETOUR en Oriente Medio. El G700 ganó aún más prominencia cuando el campeón olímpico de maratón, Sir Mo Farah, se convirtió en su primer dueño celebridad, mejorando tanto su visibilidad como su valor simbólico.



Como señalan los profesionales automotrices locales, "la sólida reputación de JETOUR en Oriente Medio actúa como una poderosa referencia para otros mercados, lo que podría ser un acelerador para promover eficazmente su crecimiento global".



El producto es lo primero, pero la identidad importa más

"El producto es lo primero" es un consenso ampliamente sostenido en la industria automotriz, pero JETOUR ha añadido un matiz crítico. Si bien los productos buenos son la clave que abre nuevos mercados, es la identidad de marca y una actitud distintiva lo que forja una conexión genuina con las personas, y ahí es donde radica la verdadera fascinación del consumidor.



En 2025, JETOUR anunció la colaboración global con Alan Walker para crear la primera canción temática mundial de la marca y fomentar conexiones emocionales trasfronterizas. En la Cumbre del G20 en Sudáfrica, el T2 fue seleccionado como vehículo oficial. Esto fortaleció la reputación global de JETOUR. Aprovechando esta ocasión, JETOUR también organizó su primer festival de música para fanáticos en la región, ganando un amplio reconocimiento de una postura modestamente relajada.



Además, JETOUR involucra estratégicamente a una audiencia global a través del deporte, asociándose con el histórico club de fútbol africano Al Ahly, patrocinando la Copa Árabe de la FIFA en Qatar y apoyando eventos futbolísticos en mercados como Arabia Saudita, Chile y Perú. Más allá del fútbol, JETOUR también respalda eventos profesionales que incluyen el maratón nacional de Malasia y el Rally todoterreno LIWA en los EAU. Estas iniciativas expanden el estilo de vida Travel+, vinculando estrechamente la movilidad con la aventura, y ayudan a JETOUR a construir una comunidad en crecimiento mientras eleva el reconocimiento de la marca. En el proceso, JETOUR se convierte en algo más que un medio de transporte; se transforma en un conector social, permitiendo experiencias compartidas a través de la pasión por los viajes y el aire libre.



La clave de una ventaja duradera es el poder de definir el mercado, construido sobre la fuerza sistémica

Para JETOUR, el éxito global se construye sobre la fuerza sistémica. La marca está construyendo una robusta red de servicio mundial, desplegando equipos de expertos en mercados clave para brindar apoyo a largo plazo mientras expande la capacidad de repuestos a nivel global. En Oriente Medio, JETOUR ha establecido un almacén regional de piezas de 12,000 m. Para 2026, se espera que su tasa de cumplimiento de piezas alcance el 95 %.



La combinación de productos robustos y servicio confiable de JETOUR le ha valido la confianza tanto de usuarios como de la industria. En 2025, JETOUR recibió el premio a la "Marca Más Confiable" en Omán y el "NADA Gold Award" en Sudáfrica; el modelo X70 Plus fue galardonado como el "SUV de 7 plazas con Mejor Relación Calidad-Precio" en los premios anuales de Carlist.my y WapCar.my; el popular modelo T2 obtuvo el premio al "Modelo Recomendado" de Autocosmos en Chile; y el nuevo buque insignia de la serie G, el G700, fue distinguido con el premio al "Mejor Diseño Innovador del Año" en los Turin Automotive Design Awards de Italia.



Guiado por la filosofía "En algún lugar, Para algún lugar, Ser parte de algún lugar", JETOUR se compromete a crear valor social, incorporando ESG en la marca. En mercados como Arabia Saudita, Kazajistán y Angola, JETOUR se enfoca en el bienestar infantil a través de iniciativas como apoyar orfanatos y donar a escuelas. En Qatar, colaboró con asociaciones contra el cáncer para organizar campañas benéficas de salud pública, contribuyendo a una mejor atención médica comunitaria. JETOUR también continúa su asociación con el Fondo para la Conservación del Guepardo (CCF), enviando equipos al Cuerno de África para apoyar la protección de guepardos. A través de estas acciones, JETOUR no solo cumple con sus responsabilidades sociales, sino que también construye una marca que representa cuidado, compromiso y exploración sostenible.



Respaldado por un ecosistema global integrado y maduro, JETOUR entrega valor a través de sus productos, servicios y marca

De cara al futuro, JETOUR mantiene su compromiso con la estrategia Travel+, fortaleciendo la competitividad del producto y la confianza del usuario en todo el mundo. Basándose en su éxito en mercados clave como Oriente Medio, JETOUR profundizará la adaptación local, actualizará los sistemas de servicio global y extenderá el estilo de vida Travel+ a más escenarios de usuario. Paso a paso, JETOUR está forjando lazos más fuertes con los mercados globales, conectando culturas y remodelando las experiencias de movilidad en todo el mundo.







