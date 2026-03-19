El 96% de los anfitriones espera una buena temporada este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de marzo de 2026 – Pese al aumento del coste de vida, los precios de los alquileres vacacionales en España se mantienen mayoritariamente estables. Según una encuesta del portal Holidu, el 52% de los anfitriones no prevé subir precios en 2026, y quienes lo harán aplicarán incrementos moderados: el 28% subirá hasta un 3% y el 27% entre un 4% y un 5%.

El precio medio en verano es de 200 € por noche, por debajo de Suiza (240 €), Grecia (220 €) o Austria (220 €).

Principales razones de las subidas

El 74% de quienes aumentarán precios cita el incremento en luz, limpieza y mantenimiento. También influyen las mayores tasas e impuestos (39%) y las inversiones en mejoras (37%).

Precios por región

Las Islas Baleares son el destino más caro, con Ibiza a la cabeza (551 € por noche), seguida de Menorca (387 €) y Mallorca (379 €). En la península, la Costa Blanca y la Costa de la Luz rondan los 210 €, mientras que Andalucía se sitúa cerca de la media nacional (201 €). Las Islas Canarias ofrecen las opciones más económicas en verano: Tenerife y Fuerteventura alcanzan los 134 €, Gran Canaria los 129 €, y La Palma y La Gomera bajan hasta los 104 € y 90 € respectivamente.

Perspectivas positivas

El 96% de los anfitriones espera una ocupación estable o en aumento. Para fechas o destinos específicos, se recomienda reservar con más de seis meses de antelación.

Paula Martínez, directora de Holidu para Iberia: "Los anfitriones ajustan precios con cautela pese al aumento de costes. El sector sigue atentamente los cambios en demanda y competitividad."

Metodología

Encuesta realizada entre el 3 y el 17 de febrero de 2026 a 2.519 anfitriones y gestores en España (513), Italia (369), Francia (614) y Alemania (1.023). Los precios medios por noche se extrajeron de la base de datos de Holidu en enero de 2026, para estancias de 2 a 8 personas durante la temporada alta (junio-septiembre 2026).

Acerca de Holidu

Holidu es una empresa tecnológica de alquiler vacacional fundada en 2014 en Múnich. Gestiona más de 55.000 propiedades en Europa y recibe más de 100 millones de visitantes anuales. Cuenta con más de 700 empleados y oficinas en más de 25 destinos europeos. Más información en www.holidu.es