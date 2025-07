AATec Medical y Northway Biotech anuncian una alianza

(Información remitida por la empresa firmante)

Vilna, 15 de julio de 2025.-

Para desarrollar un proceso de producción industrial de ATL-105 contra la enfermedad pulmonar. Se establece una asociación para desarrollar y ampliar la producción de ATL-105, una nueva versión recombinante de la alfa-1 antitripsina. La indicación principal es la bronquiectasia sin fibrosis quística; ATL-105 actúa sobre los factores desencadenantes de la enfermedad a través de un amplio mecanismo de acción multimodal

AATec Medical GmbH ("AATec"), una empresa biotecnológica que desarrolla una plataforma multiproducto para el tratamiento de enfermedades respiratorias, y Northway Biotech (Northway Biotech o NBT), una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), han anunciado hoy una asociación para el desarrollo del proceso de fabricación y el desarrollo analítico del principal candidato a producto de AATec, ATL-105, una terapia inhalada patentada basada en alfa-1 antitripsina (AAT) recombinante para la bronquiectasia por fibrosis no quística (NCFB).



En virtud del acuerdo, Northway Biotech aprovechará su experiencia en la fabricación de productos biológicos para desarrollar y ampliar el proceso de producción de ATL-105 utilizando el sistema de expresión Pichia pastoris.



"Con esta asociación, estamos estableciendo un proceso de producción robusto y escalable para ATL- 105, sentando las bases de una calidad consistente para el desarrollo clínico y el uso comercial", dice Rüdiger Jankowsky, PhD, cofundador y CEO de AATec, y añade: "ATL-105 representa una nueva generación de productos biológicos inhalados, que combina propiedades antiproteasas, antiinflamatorias y antiinfecciosas en una sola molécula. Administrado directamente a los pulmones, permite una acción rápida y específica con una exposición sistémica mínima. Creemos que ATL-105 puede redefinir la asistencia en enfermedades respiratorias con gran necesidad médica, como las bronquiectasias no FQ".



"Estamos encantados de apoyar a AATec en su avance hacia los ensayos clínicos", afirma el Prof. Vladas Algirdas Bumelis, Consejero Delegado y Presidente de Northway Biotech. "AATec está desarrollando una prometedora solución terapéutica que aborda importantes necesidades médicas no cubiertas, con el apoyo de un equipo muy capaz y dedicado. Con nuestras décadas de experiencia en sistemas microbianos, estamos bien posicionados para escalar este programa de manera eficiente y ofrecer calidad en cada paso".



"Hemos reconocido la oportunidad de apoyar un programa que podría hacer avanzar significativamente la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias", añade André Markmann, PhD, VP de Desarrollo de Negocio de Northway Biotech. "Las terapias proteicas inhaladas están ganando una tracción significativa, y ATL-105 destaca como uno de los enfoques más prometedores en esta área".



AATec desarrolla ATL-105 para tratar la NCFB, una afección respiratoria inflamatoria crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad debilitante se caracteriza por bronquios dilatados, inflamación persistente, infecciones frecuentes de las vías respiratorias y deficiencia en la eliminación de la mucosidad. Además de la NCFB, el ATL-105 tiene potencial terapéutico para una gama más amplia de enfermedades respiratorias inflamatorias e infecciosas, como la EPOC, el SDRA y otras indicaciones, lo que refleja la versatilidad de sus propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y antiinfecciosas.



Sobre AATec Medical

AG AATec Medical GmbH es una empresa biotecnológica que desarrolla una plataforma de productos basada en una novedosa versión recombinante de la alfa-1 antitripsina (AAT) para el tratamiento de enfermedades inflamatorias respiratorias, infecciones de las vías respiratorias y enfermedades raras. La empresa ha demostrado con éxito la prueba de principio en varias indicaciones y actualmente se prepara para un ensayo clínico de prueba de concepto con el primer producto candidato ATL-105 para su aplicación inhalada en bronquiectasias sin fibrosis quística. AATec fue fundada por un equipo interdisciplinar experimentado en investigación clínica, desarrollo biofarmacéutico e industrialización de productos. Más información en https://www.aatec-medical.com/ o seguir a AATec en LinkedIn.



Sobre Northway Biotech

Northway Biotech es una CDMO líder especializada en productos biológicos basados en proteínas y terapias génicas, que ofrece servicios integrales y completos de desarrollo y fabricación biofarmacéutica. Con una amplia experiencia en el desarrollo de líneas celulares, la optimización de procesos y la fabricación cGMP, Northway Biotech apoya programas desde las primeras fases de desarrollo hasta la producción comercial. Fundada en 2004, esta empresa privada cuenta con instalaciones de vanguardia en Lituania y Estados Unidos, y ofrece soluciones de alta calidad y conformes a las normas, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Más infromación en: https://www.northwaybiotech.com.



