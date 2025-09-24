Aceite de oliva virgen extra ecológico y de alta calidad, el sello de Esencia de Córdoba - Esencia de Córdoba

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2025.-En el universo de los alimentos saludables, el aceite de oliva virgen extra ecológico ocupa un lugar destacado como emblema de la dieta mediterránea. Su origen natural, su elaboración artesanal y sus beneficios nutricionales lo convierten en un producto esencial para quienes buscan una alimentación equilibrada y consciente.

En esta línea, Esencia de Córdoba, empresa familiar ubicada en la ciudad andaluza de Córdoba, promueve un modelo de producción basado en la sostenibilidad y la excelencia, ofreciendo un aceite de oliva virgen extra ecológico y convencional de muy alta calidad, envasado en vidrio y distribuido tanto en el mercado nacional como internacional.

Elaboración cuidadosa desde el olivar hasta el envasado

La actividad de Esencia de Córdoba se centra en la fabricación, envasado y comercialización de aceite de oliva virgen extra a partir de aceitunas seleccionadas cuidadosamente en su punto óptimo de maduración. El proceso de extracción se realiza mediante procedimientos mecánicos en frío, lo que permite conservar todas las propiedades nutricionales y sensoriales del producto. Este sistema de trabajo garantiza un resultado final equilibrado, afrutado y de alta calidad, respetando tanto el entorno natural como las características originales del fruto.

En todo momento, se prioriza la calidad del producto frente a la cantidad producida. El aceite se presenta en dos formatos diferenciados: una botella de 500 ml y un frasco de 200 ml. Ambos productos están elaborados de forma sostenible, sin empleo de pesticidas ni químicos, y cuentan con un perfil aromático y gustativo que combina notas herbáceas, frutadas y ligeramente picantes, propias de las variedades cultivadas.

La elección del vidrio como material de envasado responde a la necesidad de preservar intacta la calidad del contenido durante más tiempo, reafirmando así un compromiso firme con la excelencia.

Una propuesta diversa para un consumidor exigente

Esencia de Córdoba produce y comercializa distintas variedades de aceite de oliva virgen extra, entre ellas arbequina, hojiblanca, picual y picudo. Esta diversidad permite adaptarse a diferentes perfiles de consumo, tanto de cocinas tradicionales como de propuestas gastronómicas más contemporáneas. La empresa opera desde Córdoba, Andalucía, con una vocación clara de servicio, ofreciendo sus productos en cualquier cantidad y destino, gracias a una red logística que cubre tanto el ámbito nacional como el internacional.

Cada decisión empresarial responde a una filosofía que prioriza la pureza y la autenticidad del producto por encima de la producción masiva. El carácter familiar del proyecto posibilita mantener una relación directa con el producto, cuidando cada detalle del proceso y garantizando una trazabilidad completa.

Su fundador y CEO, Antonio Jesús Moyano Alcántara, lidera esta propuesta con una visión basada en la calidad, la responsabilidad ecológica y la defensa de la cultura del AOVE. Esta filosofía de trabajo se traduce en una propuesta que combina calidad, sostenibilidad y arraigo territorial.

En un mercado donde la autenticidad y la procedencia marcan la diferencia, Esencia de Córdoba refuerza su posicionamiento con una gama de aceites que recupera el valor original del AOVE: un alimento noble, saludable y con identidad propia.



Emisor: Esencia de Córdoba

Contacto: Esencia de Córdoba

Número de contacto: 617374656