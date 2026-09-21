La ACPS consolida su colaboración con Ecoembes para avanzar juntos en el reciclaje del poliestireno - ACPS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre.- La Alianza para la Circularidad del Poliestireno (ACPS) ha celebrado este martes su Junta Directiva en la que ha reforzado su intención de seguir impulsando la circularidad plena de los envases de poliestireno (PS) en España, consolidando su colaboración con Ecoembes.

Desde su nacimiento en el seno de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) en el año 2023, la ACPS ha trabajado para reunir en un mismo espacio a los diferentes actores necesarios para avanzar hacia un modelo plenamente circular del poliestireno: los miembros de AEFY (Danone, Andros, Schreiber Foods, Lactalis Nestlé, Kaiku, La Fageda, Pastoret, CAPSA, Clun, Postres Reina), Ecoembes, gestores de residuos y recicladores (Veolia, Eslava Plásticos, Acteco, Indaver), productores y transformadores de poliestireno (Trinseo, Coexpan e Intraplás), así como una asociación sectorial (Styrenics Circular Solutions).

En este proceso de consolidación, la ACPS ha celebrado durante su última Junta Directiva la renovación de la colaboración con Ecoembes hasta el año 2028. Así, Ecoembes seguirá contribuyendo, desde su conocimiento y experiencia, al desarrollo de campañas de concienciación y a la investigación en el ámbito de la circularidad. Para Lluís Farré, director de la ACPS, “El objetivo de la circularidad plena del poliestireno requiere seguir avanzando en todos los eslabones de la cadena, de forma coordinada. Por ello, la continuidad de esta colaboración con Ecoembes nos permite seguir sumando esfuerzos, conocimiento y capacidades para afrontar los retos que todavía tenemos por delante”.

Una alianza para avanzar hacia la circularidad

La colaboración con Ecoembes permite reforzar especialmente la visión de cadena de los miembros de la ACPS, incorporando al trabajo de la Alianza la perspectiva vinculada a la recogida y gestión de los envases una vez finalizado su uso por parte de los ciudadanos. Para Rosa Trigo, CEO de Ecoembes, esta línea de colaboración “es un ejemplo de cómo la economía circular se construye en cadena: desde el diseño del envase hasta su correcta separación, recogida y clasificación, para que el material pueda volver al ciclo productivo con garantías. La continuidad de esta colaboración hasta 2028 es una muestra de que, cuando la cadena de valor trabaja coordinada, se acelera la capacidad del sistema para recuperar mejor y reciclar con más calidad”.

En el avance hacia la circularidad plena del poliestireno, es necesario actuar sobre las diferentes etapas del proceso. No basta con tecnologías capaces de reciclar el material: es esencial garantizar una adecuada recuperación de los envases, que las plantas de selección puedan identificarlos y separarlos correctamente y poder obtener un material reciclado con la calidad necesaria para su uso en aplicaciones de contacto alimentario. Así, el objetivo último y conjunto pasa por conseguir que un envase de yogur vuelva a ser un envase de yogur.

La Alianza seguirá trabajando para ampliar la colaboración entre los diferentes agentes de la cadena de valor y para impulsar iniciativas que contribuyan a los objetivos europeos de reciclaje y economía circular.

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