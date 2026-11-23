Activacar amplía a toda España sus servicios de instalación de puntos de recarga - Activacar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.-

La compañía malagueña amplía su cobertura nacional con un servicio integral de instalación, gestión y mantenimiento de infraestructura de recarga, respaldado por su experiencia en viviendas particulares y proyectos empresariales.

Activacar, empresa especializada en la instalación y gestión de puntos de recarga para vehículos eléctricos, amplía su actividad a toda España tras desarrollar su servicio en las ocho provincias andaluzas. La compañía, con sede en Málaga y más de 5.000 puntos de recarga instalados, inicia esta etapa de expansión con experiencia tanto en el ámbito residencial como en el desarrollo de infraestructuras para empresas.

Su actividad comprende desde la instalación de un cargador en una vivienda hasta el diseño y la ejecución de proyectos con múltiples puntos de recarga en hoteles, centros comerciales, aparcamientos corporativos, instalaciones industriales y promociones inmobiliarias. Activacar se encarga del estudio técnico, la selección de la solución, la instalación y la puesta en marcha, y completa su oferta con servicios de mantenimiento y herramientas de gestión adaptadas a cada proyecto.

La expansión nacional da continuidad al trabajo desarrollado en Andalucía y permite trasladar este modelo de servicio a nuevos clientes, con un enfoque que combina especialización técnica y acompañamiento durante todo el proceso. “Nuestra expansión nacional nace de un propósito claro: acercar la recarga eléctrica a muchas más personas. Queremos acompañar de cerca a particulares y empresas en este cambio, aportando nuestra experiencia técnica y soluciones diseñadas a medida para cada espacio”.

Experiencia en recarga doméstica y proyectos empresariales

En el ámbito particular, Activacar ofrece un servicio especializado de instalación de punto de recarga de coche eléctrico tanto en viviendas unifamiliares como en plazas de garajes comunitarios. El servicio parte de un análisis de las características de la vivienda, la instalación eléctrica disponible y los hábitos de uso del vehículo para definir una solución adecuada a las necesidades de cada conductor.

La compañía también realiza preinstalaciones en comunidades de propietarios y edificios residenciales, preparando la infraestructura para incorporar nuevos cargadores de manera progresiva. Este planteamiento permite anticipar las necesidades del edificio y ordenar el crecimiento de la recarga entre los vecinos.

En el ámbito empresarial, los proyectos responden a necesidades distintas: facilitar la recarga de una flota, ofrecer el servicio a huéspedes y visitantes o incorporar cargadores en una promoción de obra nueva. En estos casos, la planificación contempla el número de usuarios, los tiempos de estacionamiento, la potencia disponible y la gestión conjunta de los

equipos.

Entre las muchas referencias de Activacar en cuanto a instalación a empresas se refiere, se encuentra McArthurGlen Designer Outlet Málaga, donde la empresa instaló 32 cargadores integrados en una plataforma de gestión. El proyecto forma parte de una trayectoria que combina la atención al cliente particular con la ejecución de infraestructuras de mayor dimensión.

Especialización durante todo el ciclo de la instalación

La experiencia en ambos mercados permite a Activacar abordar cada proyecto desde su uso real. Una instalación doméstica debe encajar en la rutina del conductor; una infraestructura empresarial, además, debe integrarse en la operativa del negocio y atender a distintos vehículos y usuarios. Por ello, el trabajo previo incluye el dimensionamiento de la instalación, la distribución de la energía disponible y la previsión de futuras ampliaciones. Tras la puesta en marcha, los servicios de mantenimiento y gestión permiten acompañar al cliente en el funcionamiento diario de los puntos de recarga.

Con esta nueva etapa, Activacar busca extender a toda España la especialización desarrollada en Andalucía y facilitar el acceso a soluciones de recarga tanto a quienes adquieren su primer vehículo eléctrico como a las organizaciones que avanzan en la electrificación de sus instalaciones y flotas.

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