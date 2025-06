Actualización de la serie Haier Expert: diseño, eficiencia y purificación del aire

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Aplus presenta la actualizada serie Haier Expert: conectividad, eficiencia energética y purificación del aire se dan la mano para un confort absoluto para el usuario

Madrid, 5 de mayo de 2025.- Cuando se habla de confort, hay algo claro: no basta con que un equipo enfríe en verano o caliente en invierno. Lo que se busca, realmente, es sentirnos bien en casa.



El aire acondicionado Haier actualiza su serie Expert, que nace de esa misma idea: un aire acondicionado elegante, potente y silencioso que se adapta a las necesidades del usuario, no al revés.



Una climatización que piensa por el usuario

Con Wifi integrado y control por voz (compatible con Alexa y Google Home), puedes ajustar la temperatura desde el sofá, la oficina o incluso desde la playa antes de llegar a casa con el sofoco. Además, su sensor Eco de presencia detecta si hay alguien en la estancia y ajusta automáticamente el rendimiento. Así ahorras energía sin pensarlo y sin perder ni un grado de confort.



'Tú marcas el ritmo, el equipo se adapta'.



Además, el aire acondicionado Haier Expert incorpora un compresor Inverter de última generación capaz de modular su funcionamiento en tiempo real según las necesidades térmicas del ambiente. Esto reduce el consumo eléctrico frente a sistemas on/off tradicionales y mejora la estabilidad térmica de la vivienda, evitando los picos de frío o calor y prolongando la vida útil del equipo. Su sistema de arranque en baja frecuencia permite alcanzar la temperatura deseada con menor esfuerzo, logrando así una climatización más precisa y eficiente.



Aire más puro para un hogar saludable

Haier ha incluido en esta gama lo que muchos sistemas aún no ofrecen: tecnología UVC Pro que desinfecta el aire mediante luz ultravioleta. Esto ayuda a reducir bacterias y virus presentes en el ambiente cada vez que el equipo funciona.



Además, su sistema Self Clean limpia internamente el equipo por congelación, eliminando humedad, polvo y malos olores sin que tengas que desmontar nada. Y si necesitas una limpieza más profunda, su tecnología Steri-Clean a 56 °C calienta el evaporador para eliminar impurezas acumuladas.



Ideal si en casa hay niños pequeños, mascotas, personas con alergias o simplemente se preocupan por respirar un aire más limpio.



Eficiencia sin renunciar a la potencia

La eficiencia energética de la serie Haier Expert alcanza la categoría A+++ en frío, la máxima del mercado y hace que sea uno de los equipos que menos consumen sin comprometer el rendimiento. Gracias a su compresor de alta frecuencia y su diseño optimizado, estos equipos trabajan sin esfuerzo incluso en climas extremos, manteniendo la temperatura deseada aunque fuera haya una ola de calor… o de frío.



Su tecnología 3D Air Flow dirige el aire de forma uniforme a todos los rincones de la habitación, evitando esas zonas frías o calientes que tanto incomodan.



Diseño elegante que marca lo hace único

A diferencia de los equipos convencionales, la serie Haier Expert destaca por su estética cuidada. Con acabados en blanco o negro mate, y unas líneas limpias que encajan tanto en decoraciones modernas como en espacios más clásicos, estos equipos no desentonan: se integran.



Y por dentro, están igual de bien pensados: el diseño facilita el desmontaje para una limpieza rápida y cómoda.



"El aire acondicionado Haier Expert representa un salto real en cómo entendemos la climatización doméstica: no es solo eficiencia o diseño, es salud, inteligencia y sostenibilidad en un mismo equipo. Cada vez más clientes piden soluciones completas que se adapten a sus vidas, y este modelo lo hace con nota", concluye Javier Marco, CEO de Grupo Aplus.







