La African Energy Chamber e inversores del petróleo dan la bienvenida al Impulso Inversor de Sudán del Sur

Publicado 23/04/2019 12:11:04 CET

Los participantes del sector privado sudafricano y africano tienen una increíble oportunidad para invertir en la paz de Sudán del Sur y obtener enormes ganancias. Esta semana, la Cámara de Energía de África se unirá al Excmo. Sr. Nhial Deng Nhial, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y el Excmo. Sr. Salvatore Garang Mabiordit, Ministro de Finanzas y Planificación, en la celebración del impulso de inversión global de Sudán del Sur, que llegará a Johannesburgo esta semana

Los ministros del gabinete de Sudán del Sur y los líderes empresariales se reunirán con la African Energy Chamber (Cámara Africana de la Energía) y otros inversores en el Centro de Convenciones de Sandton en Johannesburgo el 24 de abril de 9 am a 5 pm, cerrando así una gira de inversión global de 4 ciudades que previamente los llevó a Washington, Nueva York y Dubai.

La delegación está compuesta principalmente por el Ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria, el Excmo. Onyoti Adigo Nyikwec, Ministro de Minería, Excmo. Gabriel Thokuj Deng, Secretario General de la Autoridad de Inversiones de Sudán del Sur, Dr. Abraham Maliet Mamer, Director Ejecutivo de Nilepet, Dr. Chol Thon Abel, y Presidente de la Comisión de Petróleo de Sudán del Sur, Emb. César Marko.

La Cámara Africana de Energía felicita al Banco Afrexim por aprobar una financiación de $ 500 millones para financiar proyectos de transmisión de energía, infraestructura y agricultura. También felicita al presidente Cyril Ramaphosa y su ministro de Energía, el Excmo. Jeff Radebe por comprometer 1.000 millones de USD en proyectos de infraestructura de petróleo y gas en Sudán del Sur. Estos tratos bancarios deben cerrarse rápidamente, ya que crean oportunidades tanto para la gente Sudáfrica como para la de Sudán del Sur.

"Tenemos la esperanza de que la llegada de la delegación de Sudán del Sur a Sudáfrica dará como resultado que se anuncien aún más acuerdos de inversión", declaró el Director Ejecutivo de Centurion Law Group y Presidente Ejecutivo de AEC, Nj Ayuk. "Johannesburgo es la capital financiera de África y soy optimista de que podremos recaudar más dinero para asegurar y promover una paz e inversión duraderas en Sudán del Sur".

La Cámara cree que los líderes de Sudán del Sur también tienen la obligación de crear un entorno propicio para que los inversores depositen más dinero en el país. Para lograr estos grandes beneficios, Sudán del Sur necesita abrir de manera segura nuevos bloques petroleros para la exploración, especialmente a los inversores africanos. Es hora de construir refinerías, oleoductos, urea, amoníaco, plantas de fertilizantes, centrales eléctricas, grandes campos agrícolas y establecer centros de tecnología. Las recientes reuniones entre la Cámara Africana de la Energía, el presidente de Sudán del Sur, S.E. Salva Kiir, y su gabinete coincidieron en que el crecimiento económico debe estar en el centro de los esfuerzos de paz y recuperación de Sudán del Sur.

La Cámara Africana de Energía cree que asegurar las inversiones no es el problema. "Los inversionistas necesitan un entorno propicio y estamos gastando mucho dinero para ayudar a Sudán del Sur a lograrlo. Son los negocios los que crean empleo y esperanza. La reactivación económica y los negocios son la solución, no la ayuda humanitaria. Nuestros líderes en el gobierno deben entender esto. No podemos permitirnos pequeños esfuerzos en nuestro impulso por la paz, la inversión y la estabilidad cuando lo que realmente necesita Sudán del Sur y la mayor parte de África son grandes soluciones pragmáticas y de sentido común", agregó el Sr. Ayuk.

La AEC apoyará orgullosa y vigorosamente a Sudán del Sur y su gente, pero rechaza agendas estrechas de vengan de donde vengan y pondremos al país en primer lugar. Hacen un llamado a todos los inversores de energía africanos y líderes corporativos para que hagan lo mismo. La Cámara estará de pie directamente con los que lo hacen posible.

Como firme defensor y socio de la reactivación económica de Sudán del Sur, la Cámara Africana de la Energía alienta a todos los socios e interesados, especialmente a los empresarios africanos, a asistir a la campaña de inversión y sellar acuerdos comerciales con los líderes del sector público y privado de Sudán del Sur que estarán presentes en el Centro de Convencions de Sandton en Johannesburgo el 24 de abril de 2019.

Contacto

Nombre contacto: African Energy Chamber