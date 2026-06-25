El aire acondicionado portátil gana protagonismo para climatizar hogares sin obras - ELNUR GABARRON

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.- El calor vuelve a poner sobre la mesa una necesidad habitual en muchos hogares y espacios de trabajo: climatizar habitaciones concretas sin realizar obras ni instalar un sistema fijo. Dormitorios, despachos, salones, segundas residencias o viviendas de alquiler son algunos de los entornos donde el aire acondicionado portátil se presenta como una solución práctica, flexible y fácil de poner en marcha.

Frente a otros sistemas como los ventiladores o los climatizadores, el aire acondicionado portátil incorpora compresor y refrigerante, lo que permite reducir realmente la temperatura de la estancia. Su funcionamiento requiere evacuar el aire caliente al exterior mediante un tubo de salida, normalmente a través de una ventana, pero no necesita instalación permanente ni unidad exterior fija.

Climatización flexible para espacios concretos

Una de las principales ventajas de estos equipos es su capacidad para adaptarse a diferentes usos. Al ser portátiles y contar con ruedas, pueden desplazarse entre estancias según las necesidades de cada momento. Esta flexibilidad resulta especialmente útil en habitaciones que no disponen de climatización fija o en espacios donde la instalación de un split no es viable.

Además de refrigerar, hay modelos que incorporan funciones adicionales como ventilador, deshumidificador, modo noche, temporizador y mando a distancia, prestaciones que facilitan el uso diario y permiten ajustar el funcionamiento del equipo al momento del día.

Los modelos más completos, como el aire acondicionado BRISAL WIFI también incorporan tecnologías como control wifi, para gestionar el equipo desde el móvil y bomba de calor, que permite utilizarlo en modo calefacción en épocas frías.

Qué tener en cuenta antes de elegir un aire acondicionado portátil

El primer criterio de elección debe ser la superficie de la estancia. Un equipo insuficiente puede no alcanzar la temperatura deseada, mientras que uno sobredimensionado puede resultar innecesario en habitaciones pequeñas.

También influyen otros factores como la orientación de la habitación, la exposición solar, el aislamiento, el número de ventanas, la altura del techo, etc. Por ejemplo, una habitación con 2 paredes que sean fachada y que esté recibiendo luz directa del sol durante varias horas, tenderá a ser una estancia calurosa y, por tanto, exigirá más frigorías para enfriarla.

El siguiente aspecto clave es la capacidad de refrigeración expresada habitualmente en frigorías por hora o BTU. Esta cifra indica la capacidad del equipo para enfriar una estancia y permite comparar modelos en función del tamaño del espacio y del nivel de confort buscado.

Por otro lado, la eficiencia energética y la tecnología también son importantes para asegurar que no haya un consumo elevado tras varias horas de uso. La tecnología Inverter permite regular el funcionamiento del compresor de forma progresiva, adaptando el rendimiento del equipo a las necesidades de temperatura de la estancia.

El resultado es una climatización más estable, con menos oscilaciones térmicas y un uso más eficiente de la energía frente a sistemas convencionales de encendido y apagado.

A ello se suma el uso de refrigerante R290, una alternativa de bajo impacto ambiental cada vez más extendida en equipos de climatización portátil.

Una gama para diferentes necesidades de climatización

ELNUR GABARRON amplía su propuesta de climatización con nuevos modelos de aire acondicionado portátil diseñados para ofrecer confort en distintos tipos de estancias según su uso o tamaño.

La gama incluye modelos compactos para habitaciones pequeñas como el aire acondicionado MISO, modelos como MELTO para habitaciones de tamaño medio y equipos de mayor capacidad o con prestaciones más exclusivas como bomba de calor, control wifi, función deshumidificador o lámpara ultravioleta UV.

Sobre ELNUR GABARRON

ELNUR GABARRON es fabricante especializado en calefacción eléctrica y climatización, con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones orientadas al confort, la eficiencia y la adaptación a las necesidades reales de viviendas y espacios profesionales durante todo el año.

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