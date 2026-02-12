Lowe Sporre nuevo Chief Executive Officer (CEO) de AIS Channel - AIS Channel

AIS Channel nombra a Lowe Sporre nuevo CEO para liderar su próxima fase de crecimiento global y colaboración con la industria sanitaria

Barcelona, 12 de febrero — AIS Channel, la plataforma global líder en educación médica y engagement de profesionales sanitarios, anuncia el nombramiento de Lowe Sporre como nuevo Chief Executive Officer (CEO) para liderar la próxima etapa de crecimiento y evolución estratégica de la compañía.

Lowe asume el liderazgo de AIS Channel tras más de una década en la que la plataforma ha consolidado una posición única como punto de encuentro entre profesionales sanitarios, conocimiento clínico e innovación médica. Su incorporación refuerza la ambición de AIS Channel de seguir creciendo como socio estratégico tanto para la comunidad médica como para compañías MedTech y Pharma, en un contexto de rápida transformación del ecosistema sanitario.

Con una sólida trayectoria en desarrollo corporativo, estrategia y crecimiento en el sector healthcare, Lowe aporta una amplia experiencia trabajando con hospitales, centros oncológicos y compañías de tecnología médica en Europa. Hasta la fecha, ha liderado el crecimiento de Mercurius Health, apoyando a hospitales y centros de cáncer en la transformación de sus áreas de radioterapia y diagnóstico, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes y acelerar la adopción de nuevas tecnologías clínicas.

Anteriormente, ocupó posiciones senior en GenesisCare, donde fue responsable de la estrategia y expansión en Europa, incluyendo proyectos de crecimiento orgánico, alianzas estratégicas y el desarrollo de nuevos servicios sanitarios en colaboración con partners industriales. Inició su carrera en consultoría estratégica en PwC Strategy&, participando en proyectos de estrategia corporativa y commercial due diligence en sectores como salud, life sciences y tecnología.

“AIS Channel se encuentra en un punto clave de evolución”, señala Lowe Sporre. “La velocidad a la que avanzan el conocimiento médico, la tecnología y la innovación clínica exige nuevos modelos de educación, adopción y colaboración. AIS Channel actúa como puente entre la comunidad médica y la industria, conectando innovación, evidencia científica y práctica clínica a través de educación rigurosa, conocimiento compartido y engagement de alto valor”.

Desde AIS Channel destacan que el nombramiento de Lowe refuerza la visión de la compañía de reducir la brecha entre innovación médica y práctica clínica, ofreciendo a los profesionales sanitarios contenidos formativos de alta calidad y a MedTech y Pharma un entorno fiable, compliant y eficaz para apoyar la formación, la adopción responsable de nuevas tecnologías y el desarrollo de relaciones a largo plazo con la comunidad médica.

Con este nuevo liderazgo, AIS Channel inicia una nueva etapa orientada a profundizar su impacto global, ampliar su propuesta de valor para profesionales sanitarios y partners industriales, y consolidarse como plataforma de referencia para la educación médica y el engagement científico a nivel internacional.

Sobre AIS Channel

AIS Channel es la plataforma global líder en educación médica online, que conecta a la comunidad médica y científica a través de contenidos formativos de alta calidad, aprendizaje continuo, intercambio de conocimiento y engagement profesional. Con miles de profesionales sanitarios en todo el mundo, AIS Channel impulsa la adopción clínica de la innovación médica y colabora con la industria sanitaria para generar impacto real en la práctica clínica.

